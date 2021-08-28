28 Ağustos 2021, Cumartesi
Balotelli'nin tepkilerine Samet Aybaba'dan flaş sözler
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyundan alındıktan sonra takım arkadaşına yumruk atıp tepki gösteren Mario Balotelli hakkında, "Hep tepki gösteriyor, sorun değil. Bakarız biz, ne dedi, ne demedi diye. Her maçtan sonra sahada gördüğümüzü iyi veya kötü diye değerlendiriyoruz. Bu takımın her oyuncuya ihtiyacı var" dedi.
Giriş Tarihi: 28.08.2021 01:43 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 01:52
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