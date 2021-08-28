Balotelli’nin tepkilerine Samet Aybaba’dan flaş sözler

Karşımızdaki takım çok ciddi, 2 maçta 6 puan almış bir takım. Sahaya yansıttıkları ortada. Biz şimdi bu kadar basit gol yemeği nasıl hallederiz diye düşünmeye başladık. 3 maçta da çok basit goller yedik. Bunlarla ilgili çalışacağız Bu milli ara bize çok iyi gelecek. Dün, geçen hafta ve 15 gün önce gelen oyuncularımız var. Onları bir araya getirip takımdaşlık duygusunu kazandırarak bu takımı çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

