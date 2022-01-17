Avustralya’dan yakasını zor kurtardı! Novak Djokovic’in cezası belli oldu

Aşı karşıtı olarak bilinen tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic'in, Kovid-19 aşısı olması durumunda daha erken dönme olasılığının olduğunu belirten Başbakan Morrison, "Yani, üç yıllık bir süreyi kapsıyor ancak doğru koşullarda geri dönmesi için bir fırsat var ve bu o zaman düşünülecek." ifadelerini kullandı.