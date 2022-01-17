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Avustralya'dan yakasını zor kurtardı! Novak Djokovic'in cezası belli oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'da, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, Avustralya'ya 3 yıl girişi de engellenmiş durumda.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:01
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Avustralya’dan yakasını zor kurtardı! Novak Djokovic’in cezası belli oldu

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, Avustralya Göç Yasası kapsamında bakanlık yetkilerini kullanarak Djokovic'in vizesini iptal etme kararı aynı zamanda "belirli koşullar dışında" Sırp raketin gelecek üç yıl boyunca Avustralya'ya dönmesinin yasak olduğu anlamına geliyor.

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Avustralya’dan yakasını zor kurtardı! Novak Djokovic’in cezası belli oldu

Avustralya Federal Mahkemesi'nin, Bakan Hawke'nin kararını onaylamasının ardından tek erkeklerde Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın geçen yılki şampiyonu olarak unvanını koruma şansını kaybeden 34 yaşındaki ünlü tenisçi, dün gece ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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Avustralya’dan yakasını zor kurtardı! Novak Djokovic’in cezası belli oldu

DJOKOVİC'İN KOVİD-19 AŞISI YAPTIRMASI DURUMUNDA SÜRE KISALABİLİR

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Kanal 9 radyosunun konuyla ilgili sorularını cevaplayarak, Djokovic'in Avustralya'ya 3 yıldan önce dönüşüne garanti vermedi ancak şartların değişmesi durumunda süreninde kısalabileceği sinyalini verdi.

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Avustralya’dan yakasını zor kurtardı! Novak Djokovic’in cezası belli oldu

Aşı karşıtı olarak bilinen tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic'in, Kovid-19 aşısı olması durumunda daha erken dönme olasılığının olduğunu belirten Başbakan Morrison, "Yani, üç yıllık bir süreyi kapsıyor ancak doğru koşullarda geri dönmesi için bir fırsat var ve bu o zaman düşünülecek." ifadelerini kullandı.

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Avustralya’dan yakasını zor kurtardı! Novak Djokovic’in cezası belli oldu

"AVUSTRALYA'YA GELMEYE ÇALIŞANLARIN YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARINA UYMALARI GEREKİR"

İçişleri Bakanı Karen Andrews, Djokovic'in gelecekte "zorlayıcı bir nedeni" olması halinde bunun dikkate alınacağını ancak bu aşamada bunları konuşmanın "tamamen varsayım" olduğunu kaydetti.