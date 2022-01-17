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Avustralya'dan yakasını zor kurtardı! Novak Djokovic'in cezası belli oldu
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'da, sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, Avustralya'ya 3 yıl girişi de engellenmiş durumda.
Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:20Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:01