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Avrupa basınından şok Arda Güler iddiası! Babası komisyon mu istiyor?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen ve sözleşmesinde 17,5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Arda Güler için Avrupa basını şok bir iddia ortaya attı. Genç yıldızın babasının transfer görüşmeleri sırasında komisyon talep ettiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 17:10
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Avrupa basınından şok Arda Güler iddiası! Babası komisyon mu istiyor?

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Arda Güler tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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Avrupa basınından şok Arda Güler iddiası! Babası komisyon mu istiyor?

Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcunun 1 sezon daha takımda kalmasından yana tavır koyuyor.

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Avrupa basınından şok Arda Güler iddiası! Babası komisyon mu istiyor?

Ancak Avrupa devlerinin radarında olan milli futbolcunun kararı henüz netleşmedi.

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Avrupa basınından şok Arda Güler iddiası! Babası komisyon mu istiyor?

Öte yandan İtalya basınından konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Avrupa basınından şok Arda Güler iddiası! Babası komisyon mu istiyor?

Gazeteci Matteo Moretto, Relevo ekranında yaptığı açıklamada Arda Güler'in babası Ümit Güler'in oğlunun transferi için 18-20 milyon euro arasında bir komisyon talep ettiğini öne sürdü.