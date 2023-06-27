Avrupa basınından şok Arda Güler iddiası! Babası komisyon mu istiyor?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen ve sözleşmesinde 17,5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Arda Güler için Avrupa basını şok bir iddia ortaya attı. Genç yıldızın babasının transfer görüşmeleri sırasında komisyon talep ettiği iddia edildi.