CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, La Liga ekiplerinden Girona'da forma giyen Yaser Asprilla'nın transferini resmen duyurdu. Yaser Asprilla'yı taşıyan uçağın İstanbul'a inişinin ardından havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılanan genç futbolcu, kendisine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür etti. Asprilla, "Hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"

Transferde gaza basan Galatasaray, hücum hattını bir yıldızla daha güçlendirdi.

Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"

Sarı-kırmızılılar, Hollandalı Noa Lang hamlesinin hemen ardından bu kez La Liga'dan ses getiren bir takviye yaptı ve Girona forması giyen Kolombiyalı yetenek Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı.

Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"

22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inerken, Asprilla'yı sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı.

Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yaser Asprilla, Galatasaray gibi büyük bir camiaya transfer olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"

Kolombiyalı yıldız, kendisini havalimanında karşılayan sarı-kırmızılı taraftarlara özel olarak teşekkür etti.

Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"

Asprilla, "Böylesine büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarın karşılaması gerçekten harikaydı. Bu sevgi ve desteğin sahaya yansıyacağından eminim. Hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran ile çocukluk arkadaşı olduklarını söyleyen Asprilla, "Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız, çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımızdan eminim" diye konuştu.

Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"

Taraftarların yanına giderek üçlü çektiren Kolombiyalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"

22 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"

YENİ TRANSFERDEN TARAFTARA MESAJ

Girona'dan transfer edilen Yaser Asprilla'nın uçaktan ilk görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Galatasaray, yayımladığı videoyu "Yáser Asprilla'dan büyük Galatasaray taraftarına mesaj var!" başlığıyla duyurdu.

Videoyu izlemek için tıklayınız

Mobil uygulamalarımızı indirin