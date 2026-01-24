Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"

Asprilla, "Böylesine büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarın karşılaması gerçekten harikaydı. Bu sevgi ve desteğin sahaya yansıyacağından eminim. Hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran ile çocukluk arkadaşı olduklarını söyleyen Asprilla, "Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız, çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımızdan eminim" diye konuştu.