Aslan'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! "Hep birlikte büyük başarılara imza atacağız"
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray, La Liga ekiplerinden Girona'da forma giyen Yaser Asprilla'nın transferini resmen duyurdu. Yaser Asprilla'yı taşıyan uçağın İstanbul'a inişinin ardından havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından karşılanan genç futbolcu, kendisine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür etti. Asprilla, "Hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.
Transferde gaza basan Galatasaray, hücum hattını bir yıldızla daha güçlendirdi.
Sarı-kırmızılılar, Hollandalı Noa Lang hamlesinin hemen ardından bu kez La Liga'dan ses getiren bir takviye yaptı ve Girona forması giyen Kolombiyalı yetenek Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı.
22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inerken, Asprilla'yı sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yaser Asprilla, Galatasaray gibi büyük bir camiaya transfer olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Kolombiyalı yıldız, kendisini havalimanında karşılayan sarı-kırmızılı taraftarlara özel olarak teşekkür etti.