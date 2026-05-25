Aslan’ın Devler Ligi rotası netleşiyor! İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligi domine eden sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Avrupa liglerinde sezonların tamamlanmasıyla birlikte Cimbom'un muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı. İşte detaylar...

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda temsil edecek.

Avrupa liglerinde sezonların tamamlanmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen 28 takım netleşti.

Galatasaray'ın bu zorlu maratonda karşılaşabileceği rakipler arasında şu takımlar bulunuyor:

Real Madrid
Manchester City
Bayern Münih

Barcelona
Arsenal
Paris Saint-Germain (PSG)

Inter
Liverpool
Atletico Madrid

Manchester United
Borussia Dortmund

Turnuvada kalan 7 kontenjanın ise eleme turlarının ardından netleşeceği belirtildi.

ASLAN'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ ARASINDA KİMLER VAR?

Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni formatla birlikte Galatasaray'ı oldukça çetin bir kura bekliyor.

Listede yer alan diğer muhtemel rakipler ise şunlar:

Stuttgart
Lens
PSV
Villarreal
Shakhtar Donetsk

Roma
Porto
Leipzig
Sporting
Feyenoord
Aston Villa

Como
Slavia Prag
Club Brugge
Real Betis
Napoli
Lille

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşabileceği 28 muhtemel rakip netleşirken, sarı-kırmızılı camia kura çekimini beklemeye başladı.

