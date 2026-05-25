Aslan’ın Devler Ligi rotası netleşiyor! İşte Galatasaray’ın muhtemel rakipleri...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4'üncü, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligi domine eden sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. Avrupa liglerinde sezonların tamamlanmasıyla birlikte Cimbom'un muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda temsil edecek.
Avrupa liglerinde sezonların tamamlanmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen 28 takım netleşti.
Galatasaray'ın bu zorlu maratonda karşılaşabileceği rakipler arasında şu takımlar bulunuyor:
Real Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Barcelona
Arsenal
Paris Saint-Germain (PSG)