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Aslan transferde hareketli! Dünya yıldızı golcüye rota çevrildi! Oyuncu imzaya yakın...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Aslan'da Icardi'nin geleceği henüz netlik kazanmamışken, sarı-kırmızılı yönetim forvet bölgesine yeni adaylar arıyor. İşte, Galatasaray'ın ilgilendiği yeni yıldız golcü…

Giriş Tarihi: 15.06.2023 17:45 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 17:53
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Aslan transferde hareketli! Dünya yıldızı golcüye rota çevrildi! Oyuncu imzaya yakın...

Şampiyonluk sonrası önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, transferde gaza bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aslan transferde hareketli! Dünya yıldızı golcüye rota çevrildi! Oyuncu imzaya yakın...

Cimbom'da Icardi'nin geleceği henüz netleşmezken, yeni golcü ile anlaşmada sona gelindi. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü ve tüm detaylar...

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Aslan transferde hareketli! Dünya yıldızı golcüye rota çevrildi! Oyuncu imzaya yakın...

GÜNDEM ICARDI

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer gündeminin ana maddesi Mauro Icardi'nin bonservisinin alınmasıydı...

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Aslan transferde hareketli! Dünya yıldızı golcüye rota çevrildi! Oyuncu imzaya yakın...

Attığı 23 golle şampiyonluğun bir numaralı mimarlarından olan Arjantinli yıldız, taraftarla özel bir bağ kurmayı başarmıştı.

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Aslan transferde hareketli! Dünya yıldızı golcüye rota çevrildi! Oyuncu imzaya yakın...

JESUS İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar Icardi'nin bonservisini almak için yoğun bir mesai harcarken, tecrübeli forveti Jorge Jesus'un yeni takımına götüreceği öne sürülmüştü.