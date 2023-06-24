24 Haziran 2023, Cumartesi
Arda Turan’dan Galatasaray’a transfer çıkarması! O futbolcunun peşinde düştü…
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verirken, Aslan'ın eski yıldız futbolcusu Arda Turan'dan bomba bir hamle geldi. Eyüpspor teknik direktörü olarak kariyerine devam eden Turan, Galatasaray'ın eski futbolcusunun peşinde düştü. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 24.06.2023 18:28 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 18:33
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16