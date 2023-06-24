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Arda Turan’dan Galatasaray’a transfer çıkarması! O futbolcunun peşinde düştü…

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verirken, Aslan'ın eski yıldız futbolcusu Arda Turan'dan bomba bir hamle geldi. Eyüpspor teknik direktörü olarak kariyerine devam eden Turan, Galatasaray'ın eski futbolcusunun peşinde düştü. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.06.2023 18:28 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 18:33
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Arda Turan’dan Galatasaray’a transfer çıkarması! O futbolcunun peşinde düştü…

Sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, Aslan'ın eski yıldızı Arda Turan'dan flaş bir hamle geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arda Turan’dan Galatasaray’a transfer çıkarması! O futbolcunun peşinde düştü…

Eyüpspor Teknik Direktörü olarak görevinde devam eden Turan, Cimbom'un oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Arda Turan’dan Galatasaray’a transfer çıkarması! O futbolcunun peşinde düştü…

SAKARYA'YI DEVİRDİ, BODRUM'A YIKILDI

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Tur maçında Sakaryaspor'u son dakikada bulduğu golle geçti. Alpaslan Öztürk'ün fileleri havalandırdığı müsabakanın ardından Eyüpspor, yarı finalde Bodrumspor'un rakibi oldu.

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Arda Turan’dan Galatasaray’a transfer çıkarması! O futbolcunun peşinde düştü…

Bodrumspor'u ilk maçta 1-0'lık skorla mağlup eden Eyüpspor, rövanşta deplasmanda oynadığı maçta 90'ıncı dakikanın uzatmalarında yediği 2 golle Süper Lig şansını kaybetti.

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Arda Turan’dan Galatasaray’a transfer çıkarması! O futbolcunun peşinde düştü…

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Gelecek sezon Süper Lig'e çıkmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen Eyüpspor'da transfer çalışmaları başladı. 1. Lig ekibi transferde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.