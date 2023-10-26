27 Ekim 2023, Cuma
ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK? Dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'deki ilk maçı...
"Arda Güler iyileşti mi, ilk maçı ne zaman?" sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Fenerbahçe'den yüklü bir bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in uzun süren sakatlık döneminin ardından geri dönüşü yaklaşıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in son durumu hakkında açıklamalarda bulunarak ilk maçının tarihini de net bir şekilde verdi. İşte son dakika spor haberleri...
Giriş Tarihi: 26.10.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 09:07
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