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ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK? Dönüş tarihi belli oldu! Real Madrid'deki ilk maçı...

"Arda Güler iyileşti mi, ilk maçı ne zaman?" sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Fenerbahçe'den yüklü bir bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in uzun süren sakatlık döneminin ardından geri dönüşü yaklaşıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in son durumu hakkında açıklamalarda bulunarak ilk maçının tarihini de net bir şekilde verdi. İşte son dakika spor haberleri...

Giriş Tarihi: 26.10.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 09:07
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ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK? Net tarih verdi! Real Madrid’deki ilk maçı...

Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi açıklandı! Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve en çok merak edilen sorunun cevabını verdi! Arda Güler'in ilk maçına o tarihte çıkması bekleniyor!

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ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK? Net tarih verdi! Real Madrid’deki ilk maçı...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, LaLiga'da yarın oynayacakları Sevilla maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, sakatlığı bulunan Arda Güler'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK? Net tarih verdi! Real Madrid’deki ilk maçı...

"2 HAFTA İÇİNDE EN İYİ PERFORMANSINI SERGİLEYECEĞİNE İNANIYORUZ"

Ancelotti, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz İspanyol devinde maça çıkamayan Arda'nın sağlık durumunun sorulması üzerine,

"Arda Güler oldukça iyi ancak kondisyon eksiği var. 10 gün veya 2 hafta içinde en iyi performansını sergileyeceğine inanıyoruz. Çok genç ve iyi adapte olması gerekiyor. Farklı bir şekilde başlamak istiyordu ama çok genç ve dünya kadar zamana sahip. Hazır olmaya çok yakın. "

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ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK? Net tarih verdi! Real Madrid’deki ilk maçı...

Buna göre; Arda Güler'in 2 hafta sonra Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak olan Rayo Vallecano maçında oynaması bekleniyor.

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ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK? Net tarih verdi! Real Madrid’deki ilk maçı...

ARDA'NIN SORUNU FİZİK YETERSİZLİĞİ

AS'ın haberine göre teknik direktör Carlo Ancelotti ile fizik ve kondisyon antrenörü Antonio Pintus genç yıldızın dönüş takvimini belirledi.