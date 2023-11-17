Arda Güler için bomba iddia! Genç yıldız Süper Lig yolunda mı?

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, dünya devi Real Madrid'e dev bonservis bedeli ile transfer olan Arda Güler, talihsiz sakatlıkları sebebiyle henüz yeni takımında forma şansı bulamadı. İspanyol basınında yer alan haberde, Arda Güler için bomba bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler, Süper Lig yolunda mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.11.2023 22:04 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 22:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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