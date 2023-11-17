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Arda Güler için bomba iddia! Genç yıldız Süper Lig yolunda mı?

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, dünya devi Real Madrid'e dev bonservis bedeli ile transfer olan Arda Güler, talihsiz sakatlıkları sebebiyle henüz yeni takımında forma şansı bulamadı. İspanyol basınında yer alan haberde, Arda Güler için bomba bir iddia ortaya atıldı. Arda Güler, Süper Lig yolunda mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.11.2023 22:04 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 22:07
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Arda Güler için bomba iddia! Genç yıldız Süper Lig yolunda mı?

Futbol hayatına Gençlerbirliği Altyapsı'nda başlayan Arda Güler, 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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Arda Güler için bomba iddia! Genç yıldız Süper Lig yolunda mı?

Sarı-lacivertlilere henüz 14 yaşında 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen genç yetenek kısa sürede A Takıma yükselme başarısı gösterdi.

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Arda Güler için bomba iddia! Genç yıldız Süper Lig yolunda mı?

Arda, Fenerbahçe forması altında ilk maçına 19 Ağustos 2021 tarihinde daha 16 yaş 174 günlükken UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı.

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Arda Güler için bomba iddia! Genç yıldız Süper Lig yolunda mı?

Oynadığı futbolla herkesi etkisi altına alan genç yıldız, yedek kulübesinden oyuna girerek kendisine zaman bulmaya başladı.

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Arda Güler için bomba iddia! Genç yıldız Süper Lig yolunda mı?

Fenerbahçe'deki son sezonunda ise A Milli Takım'a kadar yükselen Arda Güler, taraftarın sevgilisi haline gelmişti.