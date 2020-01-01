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Andone'nin yerine süper golcü geliyor!

Süper Lig'in ilk yarısında beklenen performansın uzağında kalan ve gol yollarında sıkıntılar çeken Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak olan Florin Andone'nin yerine sürpriz bir golcü gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 01.01.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 13:08
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Andone'nin yerine süper golcü geliyor!

Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Galatasaray'da, gerek Falcao gerekse sakatlanan Andone'nin gol yollarındaki etkisizliği dikkat çekmişti.

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Andone'nin yerine süper golcü geliyor!

Golcülerinden beklenen katkıyı alamayan Cimbom, ilk yarının son haftasında Antalyaspor ağlarına iki gol birden atarak ikinci yarı için olumlu sinyaller veren Falcao'nun yanına sürpriz bir golcüyü getirmek istiyor.

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Andone'nin yerine süper golcü geliyor!

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray devre arasında hücum hattında kan değişikliğine gidecek...

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Andone'nin yerine süper golcü geliyor!

Teknik direktör Fatih Terim'in, şok sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Florin Andone'nin sözleşmesinin dondurulmasını ve bu oyuncunun yerine Udinese'de oynayan Okaka'nın kiralanmasını istediği öğrenildi.

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Andone'nin yerine süper golcü geliyor!

İki sezondur Udinese'de forma giyen Okaka bu sezon 13 resmi karşılaşmanın 11'inde ilk 11'de oynadı. 30 yaşındaki futbolcu 3 kez fileleri sarsarken 1 kez de asist yaptı.