Andone'nin yerine süper golcü geliyor!
Süper Lig'in ilk yarısında beklenen performansın uzağında kalan ve gol yollarında sıkıntılar çeken Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak olan Florin Andone'nin yerine sürpriz bir golcü gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 01.01.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 13:08
Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Galatasaray'da, gerek Falcao gerekse sakatlanan Andone'nin gol yollarındaki etkisizliği dikkat çekmişti.
Golcülerinden beklenen katkıyı alamayan
Cimbom, ilk yarının son haftasında Antalyaspor ağlarına iki gol birden atarak ikinci yarı için olumlu sinyaller veren Falcao'nun yanına sürpriz bir golcüyü getirmek istiyor.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray devre arasında hücum hattında kan değişikliğine gidecek...
Teknik direktör Fatih Terim'in, şok sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Florin
sözleşmesinin dondurulmasını ve bu oyuncunun yerine Andone'nin oynayan Udinese'de kiralanmasını istediği öğrenildi. Okaka'nın
İki sezondur
forma giyen Udinese'de bu sezon 13 resmi karşılaşmanın Okaka ilk 11'inde oynadı. 30 yaşındaki futbolcu 3 kez fileleri sarsarken 1 kez de 11'de yaptı. asist