Almanlar haddini iyice aştı: Türkiye'de oyuncular hala inat etmeye devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in Alman temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yendiği maçta, gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci Almanları rahatsız etti. Yıldız futbolcunun, Mehmetçik'e destek olmak için yaşadığı asker selamlı gol sevinci üzerine Alman basını haddini aşarak ''UEFA'nın kuralı çok açık. Ancak Türkiye'de oyuncular hala inat etmeye devam ediyor.'' diye yazdı. İşte Alman basınında öne çıkan o haberler...