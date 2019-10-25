25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Almanlar haddini iyice aştı: Türkiye'de oyuncular hala inat etmeye devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in Alman temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yendiği maçta, gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci Almanları rahatsız etti. Yıldız futbolcunun, Mehmetçik'e destek olmak için yaşadığı asker selamlı gol sevinci üzerine Alman basını haddini aşarak ''UEFA'nın kuralı çok açık. Ancak Türkiye'de oyuncular hala inat etmeye devam ediyor.'' diye yazdı. İşte Alman basınında öne çıkan o haberler...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 15:31
  • 1
  • 12
Almanlar haddini iyice aştı: Türkiye'de oyuncular hala inat etmeye devam ediyor

İrfan Can Kahveci'nin temsilcimizi öne geçiren golünden sonra Başakşehirli futbolcular, tribünlerin önüne gidip asker selamında bulunmuşlardı.

  • 2
  • 12
Almanlar haddini iyice aştı: Türkiye'de oyuncular hala inat etmeye devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in Wolfsberger'i 1-0 yendiği maç, Almanları rahatsız etti.

  • 3
  • 12
Almanlar haddini iyice aştı: Türkiye'de oyuncular hala inat etmeye devam ediyor

Golden sonra İrfan Can, Robinho, Azubuike ve Visca, asker selamı vermişlerdi.

  • 4
  • 12
Almanlar haddini iyice aştı: Türkiye'de oyuncular hala inat etmeye devam ediyor

Alman basını ise, futbolcuların verdiği bu görüntüden 'bir kez daha' rahatsız oldu.

  • 5
  • 12
Almanlar haddini iyice aştı: Türkiye'de oyuncular hala inat etmeye devam ediyor

Almanya'nın Sport Buzzer sitesi, Başakşehir'in gol sevincinde asker selamı verilmesini eleştirdi.