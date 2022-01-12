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Ali Koç'a büyük şok! Kongre üyeleri harekete geçti

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başarıdan uzak yönetimi sarı lacivertli kongre üyelerini harekete geçirdi. Ligin henüz 20. haftasında şampiyonluk yarışında havlu atan ve hocasız kalan Fenerbahçe'de taraftarlar genel kurul kararı alınmasını istiyor. Kongre üyelerinin seçim kararı aldırmak için imza toplamaya başladıkları, bunun için 6 bin delegenin noter onaylı imzasına ihtiyaç olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 11:30
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Ali Koç’a büyük şok! Kongre üyeleri harekete geçti

Fenerbahçe'de kötü gidişat bir türlü durdurulamıyor. Futbol takımının son 5 haftada sadece 1 galibiyet almasıyla birlikte zirve ile olan puan farkı 17'ye çıkarken, bu durum tribünlerde ve genel kurul üyeleri arasında tepkileri oldukça artırdı.

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Ali Koç’a büyük şok! Kongre üyeleri harekete geçti

Şampiyonluk yarışına daha 20. haftada havlu atılmasının ardından kulüp başkanı Ali koç ve yönetimine camia içerisinden eleştiriler artarken, tribünlerde her hafta "Ali Koç İstifa" sesleri yükseliyor.

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Ali Koç’a büyük şok! Kongre üyeleri harekete geçti

İMZA TOPLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Fenerbahçe kongre üyelerinin, kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi yönünde çalışmalar yapmaya başladığı öğrenildi.

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Ali Koç’a büyük şok! Kongre üyeleri harekete geçti

Sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi yönünde imza toplama çalışmalarının başladığı ifade ediliyor.

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Ali Koç’a büyük şok! Kongre üyeleri harekete geçti

Kongre üyelerinin yönetimi genel kurula götürebilmesi için noter onaylı en az 6 bin delegenin noterden kulübe yazı göndermesi gerekiyor.