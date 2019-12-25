25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme!

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından Ersun Yanal'ın yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düşmüştü. Tecrübeli teknik adamın yaptığı açıklamanın perde arkası ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 12:11
  • 1
  • 7
Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme!

Fenerbahçe'deki krizin fitili derbi öncesi yapılan yönetim toplantısında ateşlendi. Yöneticiler, Ersun Yanal hakkında ağır ifadeler kullandı. Ali Koç ise eleştirileri dinleyip, Yanal'ı savunmadı. Toplantıda yer alan bir kişi ise tüm bunları Yanal'a aktardı.

  • 2
  • 7
Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme!

OTOPARKTA KARŞILAŞTILAR

Derbi sonrası olay açıklamayı yapan Ersun Yanal ardından otoparkta Ali Koç'la karşılaştı. Yanal, "Yönetimde beni istemeyenler var. Madem beni istemiyorlar o halde bırakıyorum" dedi.

  • 3
  • 7
Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme!

BUNLARI AKLINA BİLE GETİRME

Yanal'ın bu çıkışı sonrası şaşkınlık geçiren Başkan Koç, "Olur mu öyle şey. Bunları aklına bile getirme. Spekülasyonlar yüzünden derbi galibiyetini bile huzur içinde yaşayamıyoruz" dedi.

  • 4
  • 7
Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme!

COMOLLI İLE GÖRÜŞECEK

Ancak Yanal'ın kendisini yönetimde savunmadığı için Başkan Koç'a da kırgın olduğu ifade ediliyor. Bu arada bugün Yanal ile Comolli Samandıra'da bir toplantı gerçekleştirecek

  • 5
  • 7
Ali Koç ile Ersun Yanal arasında olay görüşme!

SABRETMEK BİR YERE KADAR

Gelişmeleri bilen Yanal derbi maç nedeniyle 1 hafta sustu. Derbi sonrası ise adeta patladı!

Takvim