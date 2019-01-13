Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Ali Koç Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği hamleyi yaptı. Gol sorununu çözmek için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarında son noktaya geldi. Dünyaca ünlü golcü Kadıköy'ün yolunu tutuyor. Başkan Ali Koç'un sezonun ikinci yarısında puan kaybına tahammülü yok. Hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edecek Sarı Lacivertli takımın gol sorununa çözüm bulundu. Yönetimle temasa geçen yıldız golcü transfere yeşil ışık yaktı. Ersun Yanal'ında ısrarla istediği ünlü oyuncu Fenerbahçeli taraftarların şimdiden büyük beğenisini kazandı. Kaldırdığı kupalarla adından sıkça söz ettiren genç yıldız Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden biri olacak.