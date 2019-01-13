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Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Ali Koç Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği hamleyi yaptı.

Giriş Tarihi: 13.01.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 10:20
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Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Gol sorununu çözmek için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarında son noktaya geldi.

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Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Dünyaca ünlü golcü Kadıköy'ün yolunu tutuyor.

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Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Başkan Ali Koç'un sezonun ikinci yarısında puan kaybına tahammülü yok.

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Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edecek Sarı Lacivertli takımın gol sorununa çözüm bulundu.

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Ali Koç golcüyü almaya gitti! Fenerbahçe bombayı patlattı

Yönetimle temasa geçen yıldız golcü transfere yeşil ışık yaktı.