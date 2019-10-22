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Ali Koç-Fatih Terim geriliminde kriz büyüyor!

Ali Koç'un Fatih Terim hakkında yaptığı skandal açıklamalarından sonra, tecrübeli hoca Türk Telekom Stadı'nda bulunan Divan Restoran'ın kaldırılmasını talep etmişti. Terim, Ali Koç'la yapılan sözleşmenin iptalinden doğacak tazminatı ödeyeceğini belirtti. İşte Ali Koç-Fatih Terim arasındaki gerilimi tırmandıran gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 10:08
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Ali Koç-Fatih Terim geriliminde kriz büyüyor!

Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaşmıştı.

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Ali Koç-Fatih Terim geriliminde kriz büyüyor!

Her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı.

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Ali Koç-Fatih Terim geriliminde kriz büyüyor!

Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.

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Ali Koç-Fatih Terim geriliminde kriz büyüyor!

İlk olarak Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlatmıştı.

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Ali Koç-Fatih Terim geriliminde kriz büyüyor!

Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu.