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Ali Koç-Fatih Terim geriliminde kriz büyüyor!
Ali Koç'un Fatih Terim hakkında yaptığı skandal açıklamalarından sonra, tecrübeli hoca Türk Telekom Stadı'nda bulunan Divan Restoran'ın kaldırılmasını talep etmişti. Terim, Ali Koç'la yapılan sözleşmenin iptalinden doğacak tazminatı ödeyeceğini belirtti. İşte Ali Koç-Fatih Terim arasındaki gerilimi tırmandıran gelişmenin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 10:08
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