08 Mart 2025, Cumartesi
Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında zirve mücadelesi kızışıyor! Ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor. Son dört resmi maçından beraberlikle ayrılan Cimbom, bu seriyi sona erdirmek istiyor. Rakibi Alanyaspor ise bu seriyi bozmanın peşinde. Peki Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:01