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Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında zirve mücadelesi kızışıyor! Ligde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor. Son dört resmi maçından beraberlikle ayrılan Cimbom, bu seriyi sona erdirmek istiyor. Rakibi Alanyaspor ise bu seriyi bozmanın peşinde. Peki Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 08.03.2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:01
Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda kazanarak rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. Cimbom, çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Alanyaspor'un ise 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Alanyaspor - Galatasaray mücadelesi, 9 Mart 2025 Pazar akşamı saat 20:30'da başlayacak. Alanya'nın yeni futbol mabedi GAIN Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini ise Çağlar Uyarcan ve Samet Çiçek üstlenecek.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Alanyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Galatasaray'da İki Önemli Eksik!

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, kamp kadrosuna dahil edilmedi. İki futbolcu, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Osimhen, Frankowski, Lemina, Torreira, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Yunus, Sara, Barış Alper

Alanyaspor: Richard, F. Aliti, F. Aksoy, E. Taşkıran, N. Janvier, G. Makouta, Y. Özdemir, S. Cordova, A. Sporar, Ui-jo Hwang, T. Vilhena