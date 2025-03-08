Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

Şampiyonluk yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılar, deplasmanda kazanarak rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. Cimbom, çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Alanyaspor'un ise 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor.