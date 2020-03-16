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Ahmet Çakar'dan Muslera'ya sert sözler: Madem bu kadar tırsıyordun...

Ünlü televizyon yorumcusu Ahmet Çakar, golsüz berabere biten Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çakar, karşılaşma sonunda Terim ve Muslera'nın seyircisiz maç kararına ilişkin kullanmış olduğu ifadeleri sert bir dille eleştirdi. Çakar'ın olay yaratan sözleri, sosyal medyaya damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 16.03.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 10:25
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Ahmet Çakar'dan Muslera'ya sert sözler: Madem bu kadar tırsıyordun...

Ahmet Çakar, Galatasaray'de teknik direktör Fatih Terim ile birlikte Fernando Muslera'nın, maçların ertelenmesini isteme talebine tepki gösterdi ve Uruguaylı oyuncunun yaptığı partiyi örnek gösterdi.

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Ahmet Çakar'dan Muslera'ya sert sözler: Madem bu kadar tırsıyordun...

AHMET ÇAKAR'IN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR ŞÖYLE;

Yarın Fatih Terim'in hanımı, kızı bir devlet dairesine, bankaya gitmeyecek mi? İnsanlar metrobüsle, dolmuşla, vapurla, trenle işlere gidiyor. 11'e 11 oynanan maçın koronavirüs bulaştırma ihtimali mi yüksek, vapurlarda, metrobüslerde 50 kişinin yan yana durduğu yerde virüs bulaşma ihtimali mi yüksek? Bu hokkabazlık.

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Ahmet Çakar'dan Muslera'ya sert sözler: Madem bu kadar tırsıyordun...

"MAÇLAR ERTELENMEMELİ"

Ligler ertelenmemeli. Maçların seyircisiz oynanmasından yanayım bence ertelenmemeli

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Ahmet Çakar'dan Muslera'ya sert sözler: Madem bu kadar tırsıyordun...

"3 GÜN ÖNCE PARTİ"

Muslera sen beyefendi bir çocuksun. Muslera'nın yaptığı... Sadece 3 gece önce, Muslera'nın ufacık bir çocuğu ve Muslera'nın hanımı, 40-50 kişinin katıldığı bir davetteydi. Muslera, 50 kişilik kapalı bir odada, muhtemelen sigara ve alkol olabilir, beni ilgilendirmez. Herkesin birbirini öptüğü, nefes aldığı, kadının, kızın olduğu, herkesin nefes aldığı bir odada parti veriyorsun. 3 gün önce diyorum, 53 gün önce değil. Madem bu kadar tırsıyordun, hanımın, çocuğun, 50 kişiyle, doğum günü partisini neden yaptın?

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Ahmet Çakar'dan Muslera'ya sert sözler: Madem bu kadar tırsıyordun...

"BIRAKIN BU İŞLERİ"

Korona dün çıkmadı. Dünyada Çin'den sonra Avrupa'ya ve İran'a gelişin 1 aylık mazisi var. Konuklar var, davetliler var, bunu yapıyorsun, koronadan korkmuyorsun, açık havada maç yapıyorsun... Bırakın bu işleri.