Ahmet Çakar'dan Muslera'ya sert sözler: Madem bu kadar tırsıyordun...

"3 GÜN ÖNCE PARTİ"

Muslera sen beyefendi bir çocuksun. Muslera'nın yaptığı... Sadece 3 gece önce, Muslera'nın ufacık bir çocuğu ve Muslera'nın hanımı, 40-50 kişinin katıldığı bir davetteydi. Muslera, 50 kişilik kapalı bir odada, muhtemelen sigara ve alkol olabilir, beni ilgilendirmez. Herkesin birbirini öptüğü, nefes aldığı, kadının, kızın olduğu, herkesin nefes aldığı bir odada parti veriyorsun. 3 gün önce diyorum, 53 gün önce değil. Madem bu kadar tırsıyordun, hanımın, çocuğun, 50 kişiyle, doğum günü partisini neden yaptın?