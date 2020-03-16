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Ahmet Çakar'dan Muslera'ya sert sözler: Madem bu kadar tırsıyordun...
Ünlü televizyon yorumcusu Ahmet Çakar, golsüz berabere biten Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çakar, karşılaşma sonunda Terim ve Muslera'nın seyircisiz maç kararına ilişkin kullanmış olduğu ifadeleri sert bir dille eleştirdi. Çakar'ın olay yaratan sözleri, sosyal medyaya damgasını vurdu.
Giriş Tarihi: 16.03.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 10:25
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