Adil Rami yine sakatlandı! Yırtık var...

Kariyerinin son yıllarını sakatlıklarla geçiren Rami'den kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Adil Rami, Alanyaspor maçındaki hatalarından sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus maçında forma şansı buldu. Kupa maçında da istenilen çok uzağında olan Adil Rami hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe'den Adil Rami hakkında gelen sakatlık açıklaması ise taraftarın sabrını taşıran son nokta oldu.