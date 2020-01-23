Abdullah Avcı'nın ilk kurbanı o yıldız oldu! Takımdan ayrılıyor

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de sezona kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş, ligin ikinci yarısının ilk maçında sahasında ağırladığı lider Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.