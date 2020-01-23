Abdullah Avcı'nın ilk kurbanı o yıldız oldu! Takımdan ayrılıyor
Devre arası transfer dönemini suskun geçiren Beşiktaş'ta Abdullah Avcı krizi yaşanıyor. Siyah beyazlı takımla yıldızları barışmayan Avcı, Beşiktaş'ı istenilen seviyeye getiremedi. Taraftarın ve yönetimin hedefindeki isim haline gelen tecrübeli hoca, takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Avcı'nın oyun anlayışıyla takımdaki etkiniğini kaybeden yıldız oyuncu, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi. Sezon başından bu yana kaleye uzakta oynatıldığı için şikayet eden genç futbolcu Beşiktaş, kariyerini sonlandırma aşamasına geldi. İşte Beşiktaş'taki önemli gelişmenin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 23.01.2020 10:00Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 10:00