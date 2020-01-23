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Abdullah Avcı'nın ilk kurbanı o yıldız oldu! Takımdan ayrılıyor

Devre arası transfer dönemini suskun geçiren Beşiktaş'ta Abdullah Avcı krizi yaşanıyor. Siyah beyazlı takımla yıldızları barışmayan Avcı, Beşiktaş'ı istenilen seviyeye getiremedi. Taraftarın ve yönetimin hedefindeki isim haline gelen tecrübeli hoca, takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Avcı'nın oyun anlayışıyla takımdaki etkiniğini kaybeden yıldız oyuncu, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi. Sezon başından bu yana kaleye uzakta oynatıldığı için şikayet eden genç futbolcu Beşiktaş, kariyerini sonlandırma aşamasına geldi. İşte Beşiktaş'taki önemli gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 10:00
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Abdullah Avcı'nın ilk kurbanı o yıldız oldu! Takımdan ayrılıyor

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de sezona kabus gibi bir başlangıç yaptıktan sonra aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş, ligin ikinci yarısının ilk maçında sahasında ağırladığı lider Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

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Abdullah Avcı'nın ilk kurbanı o yıldız oldu! Takımdan ayrılıyor

Sivas mağlubiyetiyle zirve yarışında ağır yara alan ve harcama limitini aşmasından dolayı transferde eli kolu bağlanan siyah-beyazlılar, kaynak yaratmak adına kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermeyi planlıyor.

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Abdullah Avcı'nın ilk kurbanı o yıldız oldu! Takımdan ayrılıyor

Bu doğrultuda Tyler Boyd ve Jeremain Lens gibi istenilen performansı vereyen oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan Kara Kartal'da flaş bir ayrılık yolda. İşte detaylar...

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Abdullah Avcı'nın ilk kurbanı o yıldız oldu! Takımdan ayrılıyor

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak siyah-beyazlılarda geçiren ve Haziran ayında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Adem Ljajic, bu sezon bir türlü kendisinden beklenenleri sahaya yansıtamadı.

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Abdullah Avcı'nın ilk kurbanı o yıldız oldu! Takımdan ayrılıyor

Son olarak Demir Grup Sivasspor maçında ıslıklanarak oyundan çıkan deneyimli ismin menajerine yetki vererek kendisine İtalya'da kulüp aramasını istediği kaydedildi.