Abdullah Avcı'dan önemli karar! İşte Beşiktaş Denizlispor maçı ilk 11'leri (Muhtemel)

Beşiktaş bu akşam kendi evinde ligin flaş ekibi Denizlispor'u konuk edecek. Galatasaray ve Antalyaspor karşısında 2 galibiyet alarak hızla üst sıralara yükselen Beşiktaş, Denizlispor maçına büyük bir titizlikle hazırlandı. Kritik maç öncesi Abdullah Avcı 11'ine son şeklini verdi. Beşiktaşlı taraftarların merak ettiği en büyük konu Burak Yılmaz. Yıldız golcü bu akşam 11'de başlayacak mı? Yanıtı haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.11.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 13:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





