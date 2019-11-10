10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Abdullah Avcı'dan önemli karar! İşte Beşiktaş Denizlispor maçı ilk 11'leri (Muhtemel)

Beşiktaş bu akşam kendi evinde ligin flaş ekibi Denizlispor'u konuk edecek. Galatasaray ve Antalyaspor karşısında 2 galibiyet alarak hızla üst sıralara yükselen Beşiktaş, Denizlispor maçına büyük bir titizlikle hazırlandı. Kritik maç öncesi Abdullah Avcı 11'ine son şeklini verdi. Beşiktaşlı taraftarların merak ettiği en büyük konu Burak Yılmaz. Yıldız golcü bu akşam 11'de başlayacak mı? Yanıtı haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.11.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 13:37
  • 1
  • 29
Abdullah Avcı'dan önemli karar! İşte Beşiktaş Denizlispor maçı ilk 11'leri (Muhtemel)

Fotomaç'ın haberine; Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

  • 2
  • 29
Abdullah Avcı'dan önemli karar! İşte Beşiktaş Denizlispor maçı ilk 11'leri (Muhtemel)

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

  • 3
  • 29
Abdullah Avcı'dan önemli karar! İşte Beşiktaş Denizlispor maçı ilk 11'leri (Muhtemel)

Lige kötü başlayan ve ilk 6 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, son 4 haftada ise 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puanı hanesine yazdırdı.

  • 4
  • 29
Abdullah Avcı'dan önemli karar! İşte Beşiktaş Denizlispor maçı ilk 11'leri (Muhtemel)

Süper Lig'deki son 2 karşılaşmada G.Saray'ı 1-0, Antalyaspor'u 2-1 yenen Kartal, Denizlispor'u yenerek yükselişini sürdürmek istiyor.

  • 5
  • 29
Abdullah Avcı'dan önemli karar! İşte Beşiktaş Denizlispor maçı ilk 11'leri (Muhtemel)

Siyah-beyazlılar Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı.