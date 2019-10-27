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Abdullah Avcı ve Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Tüm Türkiye bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine kilitlendi. Abdullah Avcı için kader niteliğinde olan maçın mutlak parolası 3 puan. Tecrübeli hoca öğrencilerini derbiye özel olarak hazırladı. Galatasaray'ın tüm oyun planlarını oyuncularına ezberleten Avcı'nın 3 puandan başka çaresi yok. Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş maçına büyük önem veriyor. Terim, teknik heyeti ve futbolcularıyla birlikte hem camidan hem de taraftardan özür dilemek için mutlak 3 puan almak istiyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçları Beşiktaş zaferiyle unutturmak isteyen Terim'in Avcı'ya, büyük üstünlüğü bulunuyor. Peki derbide kimler oynayacak? Hangi teknik adam ilk 11'inde hangi oyuncusuna forma verecek? İşte büyük sürprizlerle dolu derbi ilk 11'i....

Giriş Tarihi: 27.10.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 08:46
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Abdullah Avcı ve Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbiyi Mete Kalkavan yönetecek.

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Abdullah Avcı ve Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Sezona kötü başlayan siyah- beyazlılar, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

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Abdullah Avcı ve Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Üçer beraberlik ve yenilgi alan Kartal'ın 9 puanı var. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Braga'ya evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, derbiyi kazanıp toparlanma sürecine girmeyi istiyor.

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Abdullah Avcı ve Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

EVİNDE SADECE 2 GALİBİYET
Ligde bu sezon evinde 4 maç yapan siyahbeyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti.

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Abdullah Avcı ve Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Sahasında 7 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü. Öte yandan Beşiktaş, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle derbi öncesi büyük sıkıntı yaşıyor.