Abdullah Avcı ve Fatih Terim'den büyük sürpriz! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Tüm Türkiye bu akşam oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine kilitlendi. Abdullah Avcı için kader niteliğinde olan maçın mutlak parolası 3 puan. Tecrübeli hoca öğrencilerini derbiye özel olarak hazırladı. Galatasaray'ın tüm oyun planlarını oyuncularına ezberleten Avcı'nın 3 puandan başka çaresi yok. Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş maçına büyük önem veriyor. Terim, teknik heyeti ve futbolcularıyla birlikte hem camidan hem de taraftardan özür dilemek için mutlak 3 puan almak istiyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçları Beşiktaş zaferiyle unutturmak isteyen Terim'in Avcı'ya, büyük üstünlüğü bulunuyor. Peki derbide kimler oynayacak? Hangi teknik adam ilk 11'inde hangi oyuncusuna forma verecek? İşte büyük sürprizlerle dolu derbi ilk 11'i....