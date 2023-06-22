22 Haziran 2023, Perşembe
A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak? TFF yönetimi Süper Lig'in tecrübeli hocasında karar kıldı
Stefan Kuntz'un A Milli Takım'daki zamanı doluyor. TFF yönetimi, yeni hoca için arayışlarını sonlandırdı. Bugünkü TFF seçiminin ardından yeni başkanlık koltuğuna oturacak olan Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'den görmeye alışık olduğumuz tecrübeli hocayı, takımın başına geçirecek.
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:02
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