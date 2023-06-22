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Haberler Galeri A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak? TFF yönetimi Süper Lig'in tecrübeli hocasında karar kıldı

A Milli Takım'ın yeni hocası kim olacak? TFF yönetimi Süper Lig'in tecrübeli hocasında karar kıldı

Stefan Kuntz'un A Milli Takım'daki zamanı doluyor. TFF yönetimi, yeni hoca için arayışlarını sonlandırdı. Bugünkü TFF seçiminin ardından yeni başkanlık koltuğuna oturacak olan Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'den görmeye alışık olduğumuz tecrübeli hocayı, takımın başına geçirecek.

Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:02
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A Milli Takım’ın yeni hocası kim olacak? TFF yönetimi Süper Lig’in tecrübeli hocasında karar kıldı
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi bugün yapılıyor. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak girdiği genel kurulda yeni yönetim kurulunda sürpriz isimler yer alıyor. Bu arada A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yerine gelecek teknik adam da belirlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Milli Takım’ın yeni hocası kim olacak? TFF yönetimi Süper Lig’in tecrübeli hocasında karar kıldı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulu bugün Ankara'da gerçekleşecek. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.
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A Milli Takım’ın yeni hocası kim olacak? TFF yönetimi Süper Lig’in tecrübeli hocasında karar kıldı
Yeni yönetim kurulu, 4 yıllık göreve soyunacak. Genel kurul öncesi gözler de yeni yönetimin kimlerden oluşacağına çevrildi.
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A Milli Takım’ın yeni hocası kim olacak? TFF yönetimi Süper Lig’in tecrübeli hocasında karar kıldı
Madrid'e büyükelçi olarak atanan Nüket Küçükel Ezberci ile Murat Aksu yeni dönemde olmayacak.
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A Milli Takım’ın yeni hocası kim olacak? TFF yönetimi Süper Lig’in tecrübeli hocasında karar kıldı
Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt ve Fenerbahçe yöneticisi Ruşet Çetin'in listede yer alması dikkat çekti.