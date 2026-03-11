CANLI YAYIN
Ay-yıldızlılar parkede! A Milli Kadın Basketbol Takımı maç programı: İlk rakip Kanada

ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçını 11 Mart'ta Kanada'ya karşı oynayacak. İstanbul'daki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçına 11 Mart Çarşamba günü çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Kanada ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NE KANADA MAÇIYLA BAŞLIYOR

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında parkeye çıkıyor. Milliler, C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasını Kanada'ya karşı oynayacak.

İLK MAÇ BUGÜN

İstanbul'da oynanacak mücadele 11 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Basketbolseverler karşılaşmayı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

C GRUBU'NDA RAKİPLER BELLİ OLDU

Elemelerde Türkiye'nin yer aldığı C Grubu'nda altı takım mücadele ediyor. Gruplarda ilk üç sırayı alan ekipler Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Asya Kıtası Şampiyonu unvanına sahip olan Avustralya da turnuvaya doğrudan katılım hakkına sahip.

C Grubu'nda yer alan takımlar şöyle:

  • Türkiye
  • Kanada
  • Macaristan
  • Arjantin
  • Avustralya
  • Japonya
MİLLİLER 5 MAÇA ÇIKACAK

Türkiye Kadın Basketbol Takımı, elemeler kapsamında kısa süre içinde yoğun bir maç programı oynayacak. Ay-yıldızlı ekip 11-17 Mart tarihleri arasında toplam 5 karşılaşmaya çıkacak. Maç programı ise şöyle:

TarihMaç
11 MartKanada - Türkiye
12 MartTürkiye - Arjantin
14 MartJaponya - Türkiye
15 MartTürkiye - Avustralya
17 MartTürkiye - Macaristan
DÜNYA KUPASI ELEMELERİYLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN SORULAR

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ilk maçı ne zaman?
Türkiye, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçını 11 Mart 2026 Çarşamba günü Kanada'ya karşı oynayacak.

Türkiye - Kanada maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Kanada mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye hangi grupta yer alıyor?
A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerde C Grubu'nda mücadele ediyor.

Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak?
Gruplarda ilk üç sırayı alan takımlar Dünya Kupası bileti kazanacak. Ayrıca Asya kıtası şampiyonu olan Avustralya da turnuvaya katılım hakkına sahip.