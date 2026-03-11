Ay-yıldızlılar parkede! A Milli Kadın Basketbol Takımı maç programı: İlk rakip Kanada
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçını 11 Mart'ta Kanada'ya karşı oynayacak. İstanbul'daki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçına 11 Mart Çarşamba günü çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Kanada ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NE KANADA MAÇIYLA BAŞLIYOR
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında parkeye çıkıyor. Milliler, C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasını Kanada'ya karşı oynayacak.
İLK MAÇ BUGÜN
İstanbul'da oynanacak mücadele 11 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Basketbolseverler karşılaşmayı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.
C GRUBU'NDA RAKİPLER BELLİ OLDU
Elemelerde Türkiye'nin yer aldığı C Grubu'nda altı takım mücadele ediyor. Gruplarda ilk üç sırayı alan ekipler Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Asya Kıtası Şampiyonu unvanına sahip olan Avustralya da turnuvaya doğrudan katılım hakkına sahip.
C Grubu'nda yer alan takımlar şöyle:
- Türkiye
- Kanada
- Macaristan
- Arjantin
- Avustralya
- Japonya
MİLLİLER 5 MAÇA ÇIKACAK
Türkiye Kadın Basketbol Takımı, elemeler kapsamında kısa süre içinde yoğun bir maç programı oynayacak. Ay-yıldızlı ekip 11-17 Mart tarihleri arasında toplam 5 karşılaşmaya çıkacak. Maç programı ise şöyle:
|Tarih
|Maç
|11 Mart
|Kanada - Türkiye
|12 Mart
|Türkiye - Arjantin
|14 Mart
|Japonya - Türkiye
|15 Mart
|Türkiye - Avustralya
|17 Mart
|Türkiye - Macaristan
DÜNYA KUPASI ELEMELERİYLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN SORULAR
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ilk maçı ne zaman?
Türkiye, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçını 11 Mart 2026 Çarşamba günü Kanada'ya karşı oynayacak.
Türkiye - Kanada maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Kanada mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
Türkiye hangi grupta yer alıyor?
A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerde C Grubu'nda mücadele ediyor.
Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak?
Gruplarda ilk üç sırayı alan takımlar Dünya Kupası bileti kazanacak. Ayrıca Asya kıtası şampiyonu olan Avustralya da turnuvaya katılım hakkına sahip.