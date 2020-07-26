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3 büyüklerden transfer yarışı! Kazanan kim olacak?

Yeni yabancı kuralıyla gelecek sezon kadroların daha fazla yerli isim bulundurmak isteyen 3 büyükler, aynı oyuncunun peşine düştü. Üç kulübün de istediği yıldız oyuncunun tercihi merakla bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26.07.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 10:06
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3 büyüklerden transfer yarışı! Kazanan kim olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği yeni yabancı sınırlaması, transfer döneminde büyük takımların gözünü yerli isimlere çevirmesine neden oldu.

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3 büyüklerden transfer yarışı! Kazanan kim olacak?

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da yeni sezon öncesi kadrolarında geniş bir revizyona gitmeye hazırlanıyorlar.

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3 büyüklerden transfer yarışı! Kazanan kim olacak?

Transferde bütçe darlığı nedeniyle yerli ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bu üç ekip, zaman zaman da aynı futbolcular için karşı karşıya geliyor.

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3 büyüklerden transfer yarışı! Kazanan kim olacak?

Hürriyet'te yer alan habere göre o oyunculardan biri de Sinan Gümüş...

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3 büyüklerden transfer yarışı! Kazanan kim olacak?

Bonservisi İtalya'nın Genoa kulübünde bulunan, bu sezonun devre arasında kiralandığı Antalyaspor'da 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen golcü oyuncuya eski kulübü Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş da talip oldu.