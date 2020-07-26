Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
26 Temmuz 2020, Pazar
3 büyüklerden transfer yarışı! Kazanan kim olacak?
Yeni yabancı kuralıyla gelecek sezon kadroların daha fazla yerli isim bulundurmak isteyen 3 büyükler, aynı oyuncunun peşine düştü. Üç kulübün de istediği yıldız oyuncunun tercihi merakla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 26.07.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 10:06