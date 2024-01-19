28 gol, 42 asist! Beşiktaş’tan yok artık dedirtecek transfer! Taraftarlar coşacak

Fulham, Lyon ve İtalyan Kulüpleri de İlgili

Matic için Beşiktaş tek talip değil. İngiltere'den Fulham, Fransa'dan Lyon ve İtalya'dan bazı kulüplerin de Matic'e ilgi gösterdiği belirtiliyor. Beşiktaş, bu rekabet ortamında avantaj sağlamak için oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.