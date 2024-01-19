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Haberler Galeri 28 gol, 42 asist! Beşiktaş'tan yok artık dedirtecek transfer! Taraftarlar coşacak

28 gol, 42 asist! Beşiktaş'tan yok artık dedirtecek transfer! Taraftarlar coşacak

Beşiktaş, ön liberoya takviye yapma planları doğrultusunda 35 yaşındaki deneyimli bir futbolcuyla ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Rennes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sırp yıldız futbolcuyla transfer görüşmeleri yapma kararı aldı. Bu hamle, Beşiktaş'ın orta saha gücünü artırmak ve tecrübeli bir oyuncunun liderliğinden faydalanmak amacını taşıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:21
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28 gol, 42 asist! Beşiktaş’tan yok artık dedirtecek transfer! Taraftarlar coşacak

Beşiktaş, transfer piyasasında hızlı hareket ediyor. Siyah-beyazlı ekip, takımın savunma hattını güçlendirmek için tecrübeli isimleri listesine eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 35 yaşındaki Sırp futbolcu, Beşiktaş'ın radarına girdi. İşte taraftarı coşturacak o isim...

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28 gol, 42 asist! Beşiktaş’tan yok artık dedirtecek transfer! Taraftarlar coşacak

Tecrübeli Oyuncu İle Masaya Oturulacak

Beşiktaş, tecrübe ve liderlik arayışında. Bu doğrultuda, Fransa'nın Rennes takımından ayrılmaya hazırlanan ön libero Nemanja Matic, Beşiktaş'ın dikkatini çekti. Yönetim, teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda Matic'i takıma kazandırmak için harekete geçti.

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28 gol, 42 asist! Beşiktaş’tan yok artık dedirtecek transfer! Taraftarlar coşacak

Matic'in Kariyeri ve Beşiktaş'ın Planları

Matic, profesyonel futbol kariyerinde Manchester United, Chelsea ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giydi. 6 farklı Avrupa Ligi'nde 606 maçta yer alan Matic, 28 gol ve 42 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş, bu tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için şartları değerlendiriyor.

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28 gol, 42 asist! Beşiktaş’tan yok artık dedirtecek transfer! Taraftarlar coşacak

Fulham, Lyon ve İtalyan Kulüpleri de İlgili

Matic için Beşiktaş tek talip değil. İngiltere'den Fulham, Fransa'dan Lyon ve İtalya'dan bazı kulüplerin de Matic'e ilgi gösterdiği belirtiliyor. Beşiktaş, bu rekabet ortamında avantaj sağlamak için oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

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28 gol, 42 asist! Beşiktaş’tan yok artık dedirtecek transfer! Taraftarlar coşacak

Transfer Gelişmeleri ve Beşiktaş'ın Diğer Hamleleri

Transfer döneminde aktif olan Beşiktaş, daha önce Jonas Svensson'u kadrosuna katmış, Eric Bailly ile yollarını ayırmış ve Jean Onana ile Valentin Rosier'i kiralık olarak göndermişti.