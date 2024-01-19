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28 gol, 42 asist! Beşiktaş'tan yok artık dedirtecek transfer! Taraftarlar coşacak
Beşiktaş, ön liberoya takviye yapma planları doğrultusunda 35 yaşındaki deneyimli bir futbolcuyla ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Rennes ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sırp yıldız futbolcuyla transfer görüşmeleri yapma kararı aldı. Bu hamle, Beşiktaş'ın orta saha gücünü artırmak ve tecrübeli bir oyuncunun liderliğinden faydalanmak amacını taşıyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:21Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:21