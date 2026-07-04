2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
Giriş Tarihi:
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu tamamlanırken gözler artık son 16 turuna çevrildi. Turnuvada yoluna devam eden 16 takım kesinleşirken çeyrek final bileti için oynanacak tüm eşleşmeler de netlik kazandı. Futbolseverleri birbirinden kritik mücadeleler bekliyor.
2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları sona erdi. Müthiş heyecanda son 16 turu bileti alan takımlar netlik kazandı. İşte 2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve belli olan son 16 turu eşleşmeleri…
Portekiz
İsviçre
Paraguay