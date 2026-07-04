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2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu tamamlanırken gözler artık son 16 turuna çevrildi. Turnuvada yoluna devam eden 16 takım kesinleşirken çeyrek final bileti için oynanacak tüm eşleşmeler de netlik kazandı. Futbolseverleri birbirinden kritik mücadeleler bekliyor.

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 1
2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları sona erdi. Müthiş heyecanda son 16 turu bileti alan takımlar netlik kazandı. İşte 2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve belli olan son 16 turu eşleşmeleri…
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 2
Mısır
Ahaber
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 3
Portekiz
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 4
İsviçre
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 5
Paraguay
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 6
Fransa
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 7
Kanada
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 8
Fas
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 9
ABD
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 10
Belçika
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 11
Brezilya
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 12
Kolombiya
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 13
Norveç
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 14
Meksika
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 15
İngiltere
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 16
İspanya
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 17
2026 Dünya Kupası'nda belli olan son 16 turu eşleşmeleri ise şu şekilde...
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 18
Paraguay – Fransa
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 19
Kanada – Fas
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 20
ABD – Belçika
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 21
Brezilya – Norveç
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 22
Meksika – İngiltere
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 23
Portekiz - İspanya
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 24
Mısır - Arjantin
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu 25
İsviçre - Kolombiya
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