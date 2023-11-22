Zeytin çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Kahvaltıda 3 tane yutarsanız...

Zeytin çekirdeğniin bilinmeyen faydası! Sabahları 3 tane yutarsanız... Geleneksel olarak sofralarımızı süsleyen zeytinin sadece meyvesi değil, çekirdeği de sağlık açısından bir hazine barındırıyor. Son bilimsel araştırmalara göre, zeytin çekirdeğinin bir dizi faydası bulunuyor. İşte vücutta yarattığı mucizevi etkiler...