Yumurta böyle görünüyorsa sakın yemeyin! Faydasından çok zararı var...

Yumurta hakkında bilinmeyen bir gerçek gün yüzüne çıktı! Yumurta, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline geldi. Özellikle protein açısından zengin bir kaynak olan bu besin, uzun süre tok tutma özelliğiyle de tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, yumurtanın pişirilme şekline de dikkat çekiyor. Bu şekilde haşlanan yumurta adeta zehre dönüşüyor.