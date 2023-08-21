21 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yüksek tansiyona mucize çözüm! Günde 1 tane yemek yetiyor

Yüksek tansiyona mucize çözüm! Günde 1 tane yemek yetiyor

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle tansiyon şikayetleri artmaya başladı. Tansiyon rahatsızlıklarının ölümle dahi sonuçlanması nedeniyle ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yüksek tansiyonu düşürecek ve kontrol altına alacak yiyeceği açıkladı. Günde bir tane yemek ile tansiyon ilaçlarına gerek kalmıyor.

Giriş Tarihi: 21.08.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 13:48
  • 1
  • 9
Yüksek tansiyona mucize çözüm! Günde 1 tane yemek yetiyor

Tansiyonun aşırı yükselmesi neticesinde insan hayatı riske girebiliyor. Sıcak havalar ise tansiyonu tetikliyor. İnsanın vücut ısısı değiştikçe tansiyon da dengesizleşiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Yüksek tansiyona mucize çözüm! Günde 1 tane yemek yetiyor

Bundan dolayı bugünlerde doktorlar tansiyon rahatsızlığı olanların günün en sıcak saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini öneriyorlar.

  • 3
  • 9
Yüksek tansiyona mucize çözüm! Günde 1 tane yemek yetiyor

Ancak yine de tansiyon ile mücadelede çok etkili bir yöntem bulunuyor. Pek yeni bir yöntem olan bu durum son yapılan araştırmalar ile ortaya çıktı.

  • 4
  • 9
Yüksek tansiyona mucize çözüm! Günde 1 tane yemek yetiyor

HER GÜN 1 MUZ!

Yüksek tansiyon şikayeti olanların günde 1 muz yiyerek bu sorunla baş edebilecekleri bildirildi.

  • 5
  • 9
Yüksek tansiyona mucize çözüm! Günde 1 tane yemek yetiyor

Muz çok açıdan insan sağlığına önemli faydalar sunuyor. Potasyum açısından zengin meyve olan muz cilt sağlığından sindirime kadar önemli faydalar sağlıyor.