21 Ağustos 2023, Pazartesi
Yüksek tansiyona mucize çözüm! Günde 1 tane yemek yetiyor
Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle tansiyon şikayetleri artmaya başladı. Tansiyon rahatsızlıklarının ölümle dahi sonuçlanması nedeniyle ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, yüksek tansiyonu düşürecek ve kontrol altına alacak yiyeceği açıkladı. Günde bir tane yemek ile tansiyon ilaçlarına gerek kalmıyor.
Giriş Tarihi: 21.08.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 13:48
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