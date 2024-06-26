26 Haziran 2024, Çarşamba
Yıllardır bu mucize faydasını kimse bilmiyordu: Kavun ve karpuz çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Yaz aylarının vazgeçilmez meyveleri olan kavun ve karpuz, sadece tatlarıyla değil, tohumlarıyla da sağlık açısından birçok fayda sunar. Genellikle atılan bu tohumlar, sağlığımızı iyileştiren özelliklere sahiptir ve israf alışkanlıklarımızı yeniden değerlendirmemize yardımcı olabilir. İşte karpuz ve kavun çekirdeklerinin şifalı etkileri...
Giriş: 26.06.2024 08:45
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