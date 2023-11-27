Yaprağı kendisinden daha faydalı! Süt ve ıspanaktan 20 kat fazla demir içeriyor...

Kalsiyum ve demir deposu! Her yaprağında şifa var! Dut meyvesiyle bilinen ağacın yaprağı, alternatif tıpta sağlık için uzun yıllardır kullanılan bir kaynak olarak öne çıkıyor. Özellikle yaz dönemlerinde tercih edilen ve lezzetiyle bilinen dut meyvesi kadar, dut yaprağının da insan vücudu için birçok faydası bulunuyor. Kurutulmuş ya da taze olarak kullanılan dut yaprağı, çay formunda tüketilerek sağlığa olumlu etkiler sağlıyor. İşte tüketim şekli ve faydaları...