Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90’lık korkunç bilanço...

İŞTE RİSKLİ BÖLGELER!

Türkiye'nin Akciğer Kanseri Haritası Projesi verilerine göre akciğer kanseri sıklığı erkelerde 100 binde 75, kadınlarda 100 binde 10 olduğunu ifade eden uzman isim, "Rakamlara göre yıllık beklenen yeni hasta sayısı yaklaşık 30 bin olarak açıklanmıştır. Bu verilere göre akciğer kanseri kadın ve erkeklerde en sık Ege ve Marmara'da, en az ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da görüldü. Türkiye'de yaklaşık her 10 kişiden 3'ü sigara içmektedir. Sigara da akciğer kanserinin en önemli sebeplerinden biri, kanserin yüzde 90 sebebidir. Yine istatistiksel verilere göre akciğer kanserlerinin yüzde 90 nedeni sigara içmektir. Bu nedenle sigara tüketimi durdurulmalıdır" şeklinde konuştu.