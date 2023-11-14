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Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90'lık korkunç bilanço...

Dünya genelinde hem kadınlar hem de erkekler arasında ölüme neden olan kanserler arasında birinci sırada yer alan akciğer kanseri, yılda 1.76 milyon kişinin yaşamını kaybetmesine sebep oluyor. Önümüzdeki yılda ise tahminlere göre bu sayının 2 milyona ulaşması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre, akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır. İşte alınabilecek önlemler arasında en etkili olanı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2023 10:07
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Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90’lık korkunç bilanço...

Dünya genelinde, hem kadınlar hem de erkekler arasında ölüme neden olan kanserler arasında birinci sırada yer alan akciğer kanseri, yılda 1.76 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Önümüzdeki yılda bu sayının 2 milyona ulaşması beklenmektedir. Ancak uzmanlara göre, akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Sağlıklı yaşam tarzı ve çevresel faktörlere dikkat edilmesi de akciğer kanserinden korunmada önemli bir etken olabilir. Bu nedenle, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri ve risk faktörlerinden kaçınmaları, akciğer kanseri riskini azaltmada önemli bir adımdır. İşte riskli iller ve detayları...

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Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90’lık korkunç bilanço...

Akciğer kanseri dünya çapında önemli sayıda ölüme neden olan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak biliniyor. Dünya çapında yılda 1.76 milyon kişinin akciğer kanseri tanısı aldığını söyleyen uzman isim, "Akciğer kanseri, akciğer dokusundaki anormal hücrelerin hızlı şekilde çoğalması sonucu oluşmaktadır. Dünyada ölüme neden olan kanserler arasında, kadın ve erkeklerde de ilk sırada yer almaktadır. Yılda yaklaşık iki milyon kişi akciğer kanseri tanısı alırken, 1.76 milyon kişi bu hastalık nedeniyle ölmektedir" dedi.

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Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90’lık korkunç bilanço...

İŞTE RİSKLİ BÖLGELER!

Türkiye'nin Akciğer Kanseri Haritası Projesi verilerine göre akciğer kanseri sıklığı erkelerde 100 binde 75, kadınlarda 100 binde 10 olduğunu ifade eden uzman isim, "Rakamlara göre yıllık beklenen yeni hasta sayısı yaklaşık 30 bin olarak açıklanmıştır. Bu verilere göre akciğer kanseri kadın ve erkeklerde en sık Ege ve Marmara'da, en az ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da görüldü. Türkiye'de yaklaşık her 10 kişiden 3'ü sigara içmektedir. Sigara da akciğer kanserinin en önemli sebeplerinden biri, kanserin yüzde 90 sebebidir. Yine istatistiksel verilere göre akciğer kanserlerinin yüzde 90 nedeni sigara içmektir. Bu nedenle sigara tüketimi durdurulmalıdır" şeklinde konuştu.

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Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90’lık korkunç bilanço...

Sigara tüketiminin yanında akciğer kanseri sebeplerini de sıralayan uzman isim, şöyle devam etti: "Akciğer kanserinde diğer risk faktörleri arasında asbest liflerinin solunması, radon gazı, petrol ürünleri, hava kirliliği ve aile öyküsünün olması yer almaktadır. Günlük tüketilen sigara miktarı, sigaraya başlama yaşı, ne kadar süre kullanıldığı kanser gelişimiyle ilişkilidir. Pasif içici olmanın da akciğer kanserine yol açtığı bilinmektedir. Çok az bir oranda da olsa sigara içmeyenlerde de akciğer kanseri gelişebilmektedir."

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Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90’lık korkunç bilanço...

AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Akciğer kanserine bağlı yakınmalar ve bulguların genelde altta yatan yandaş hastalıklar veya sigara ile ilişkilendirildiğine değinen uzman isim, "Bu nedenle de genelde akciğer kanseri ileri evrede tanı almaktadır. Evre ilerledikçe de prognoz kötü seyretmektedir. Yakınma ve bulgular kanserin nereyi tuttuğu ve yaygınlığıyla ilgili olmaktadır. En sık yakınmalar öksürük, öksürükle ağızdan kan gelmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısıdır. Bunun dışında bulantı, kusma, baş ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtiler de olabilmektedir" şeklinde konuştu.