14 Kasım 2023, Salı
Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90'lık korkunç bilanço...
Dünya genelinde hem kadınlar hem de erkekler arasında ölüme neden olan kanserler arasında birinci sırada yer alan akciğer kanseri, yılda 1.76 milyon kişinin yaşamını kaybetmesine sebep oluyor. Önümüzdeki yılda ise tahminlere göre bu sayının 2 milyona ulaşması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre, akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır. İşte alınabilecek önlemler arasında en etkili olanı...
Giriş Tarihi: 14.11.2023 10:07
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