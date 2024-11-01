Uzmanı uyardı: ’Kıyılmış bezelye yemeyin’ Dubai çikolatasındaki uyanıklık...

LÜKS TÜKETİM ÇILGINLIĞI: "YOK SATIYOR"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, son günlerde özellikle sosyal medyanın da etkisiyle Dubai çikolatasına olan ilginin aşırı arttığını belirtti. Ünlü bir zincir markete gittiğini ve kendisine "Dubai çikolatası yok satıyor. Şimdi reyona koysam bin adedi dakikalar içinde tükenir" dediğini vurgulayan Ağaoğlu, bunun bir "lüks tüketim çılgınlığı" olduğunu kaydetti.