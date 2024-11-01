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Uzmanı uyardı: 'Kıyılmış bezelye yemeyin' Dubai çikolatasındaki uyanıklık...

Son dönemde sosyal medyada viral hale gelen 'Dubai çikolatası' çılgınlığı, özellikle çocuklar arasında büyük bir popülarite kazandı. Antep fıstığı, kadayıf ve çikolatadan oluşan bu lezzet, marketlerde ve butik işletmelerde geniş bir yer buldu. Ancak artan talep, sahte ürünlerin piyasaya girmesine de zemin hazırladı. İşte uzmanından konuya ilişkin uyarılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.11.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:06
Uzmanı uyardı: ’Kıyılmış bezelye yemeyin’ Dubai çikolatasındaki uyanıklık...

Antep fıstığı, tel kadayıf ve çikolatadan oluşan Dubai çikolatasına son dönemlerde çılgınlık seviyesinde bir talep patlaması yaşanıyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görselleriyle dikkat çeken bu lezzet, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekiyor.

Uzmanı uyardı: ’Kıyılmış bezelye yemeyin’ Dubai çikolatasındaki uyanıklık...

Ülkemizde birçok çeşidi bulunan çikolatalar arasında tek farkı içinde tel kadayıf bulundurması olan Dubai çikolatası, büyük firmalar, pastaneler, küçük çikolata üretim atölyeleri ve evlerdeki kadınlar arasında adeta bir yarışa dönüşmüş durumda.

Uzmanı uyardı: ’Kıyılmış bezelye yemeyin’ Dubai çikolatasındaki uyanıklık...

Ancak artan talep ve yükselen fiyatlar, piyasada sahte ürünlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Kalitesiz kakaoların yanı sıra, Antep fıstığı görünümlü başka malzemelerle yapılan Dubai çikolatası adı altındaki ürünler, tüketicilerin karşısına çıkmaya başladı.

Uzmanı uyardı: ’Kıyılmış bezelye yemeyin’ Dubai çikolatasındaki uyanıklık...

Uzmanlar, bu sahte ürünlerin sağlıklı gıda tüketimi açısından tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor. Tüketicilerin, satın aldıkları ürünlerin kalitesine ve güvenilirliğine özen göstermeleri gerekiyor.



Uzmanı uyardı: ’Kıyılmış bezelye yemeyin’ Dubai çikolatasındaki uyanıklık...

LÜKS TÜKETİM ÇILGINLIĞI: "YOK SATIYOR"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, son günlerde özellikle sosyal medyanın da etkisiyle Dubai çikolatasına olan ilginin aşırı arttığını belirtti. Ünlü bir zincir markete gittiğini ve kendisine "Dubai çikolatası yok satıyor. Şimdi reyona koysam bin adedi dakikalar içinde tükenir" dediğini vurgulayan Ağaoğlu, bunun bir "lüks tüketim çılgınlığı" olduğunu kaydetti.