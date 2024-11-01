01 Kasım 2024, Cuma
Uzmanı uyardı: 'Kıyılmış bezelye yemeyin' Dubai çikolatasındaki uyanıklık...
Son dönemde sosyal medyada viral hale gelen 'Dubai çikolatası' çılgınlığı, özellikle çocuklar arasında büyük bir popülarite kazandı. Antep fıstığı, kadayıf ve çikolatadan oluşan bu lezzet, marketlerde ve butik işletmelerde geniş bir yer buldu. Ancak artan talep, sahte ürünlerin piyasaya girmesine de zemin hazırladı. İşte uzmanından konuya ilişkin uyarılar...
Giriş Tarihi: 01.11.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:06