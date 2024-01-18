18 Ocak 2024, Perşembe
Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...
Kötü kolesterolü anında düşürüyor! Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için vücudun ihtiyaç duyduğu unsurlardan biri olan sağlıklı yağlar, kolesterol seviyelerini dengede tutmak adına kritik bir rol oynar. Kötü kolesterolü artırarak damarlarda tıkanıklıklara yol açabilen sağlıksız yağ birikimi ise kalp sağlığını doğrudan etkiler. Peki, kötü kolesterol nasıl yok edilir? İşte damar tıkanıklığını önleyen o besin...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 07:59
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