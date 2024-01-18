18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...

Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...

Kötü kolesterolü anında düşürüyor! Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için vücudun ihtiyaç duyduğu unsurlardan biri olan sağlıklı yağlar, kolesterol seviyelerini dengede tutmak adına kritik bir rol oynar. Kötü kolesterolü artırarak damarlarda tıkanıklıklara yol açabilen sağlıksız yağ birikimi ise kalp sağlığını doğrudan etkiler. Peki, kötü kolesterol nasıl yok edilir? İşte damar tıkanıklığını önleyen o besin...

Giriş Tarihi: 18.01.2024 07:59
  • 1
  • 12
Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...

Beyaz leblebi, "beyaz altın" olarak adlandırılan bu atıştırmalık, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa sunduğu birçok faydalarıyla da dikkat çekiyor. İçerdiği doymamış yağ asitleri, kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp sağlığını destekliyor. İşte beyaz leblebinin kolesterol üzerindeki etkileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...

Beyaz leblebinin 100 gramında 58 gram karbonhidrat, 19 gram protein, 5 gram yağ ve neredeyse 7,5 gram lif bulunduğu biliniyor. A ve C vitaminlerini içeren beyaz leblebinin içerisinde ayrıca, sodyum, potasyum, kalsiyum ve demir bulunuyor.

  • 3
  • 12
Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...

Beyaz leblebi, hem lezzetiyle hem de içerdiği besin öğeleriyle sağlıklı bir diyetin vazgeçilmez bir parçasıdır.

BEYAZ LEBLEBİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İşte beyaz leblebinin çeşitli faydaları:

1. Yüksek Protein İçeriği: Beyaz leblebi, bitkisel protein açısından zengindir. Protein, vücutta hücre onarıcısı, kas yapıcı ve enerji sağlayıcı olarak önemli bir rol oynar. Özellikle vejetaryenler için önemli bir protein kaynağıdır.

2. Düşük Yağ ve Kalori İçeriği: Sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için ideal olan beyaz leblebi, düşük yağ ve kalori içerir. Bu özellik, kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme açısından önemlidir.

  • 4
  • 12
Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...

3. Yüksek Lif İçeriği: Beyaz leblebi, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini destekler. Lif, kabızlığı önler, tokluk hissi sağlar ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

  • 5
  • 12
Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...

4. Folik Asit Kaynağı: Folik asit, beyaz leblebinin içerdiği bir diğer önemli bileşendir. Özellikle hamilelik döneminde fetal gelişimi destekleyerek nöral tüp defektlerini önlemeye yardımcı olabilir.