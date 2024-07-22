22 Temmuz 2024, Pazartesi
Türklerin beyaz altını: Tıkalı damarları bile açıyor! Avuç avuç yiyin...
Yaz ayları, kilo verme hedefleriyle sağlıklı beslenme ve doğal yöntemler arayışının arttığı dönemlerdir. Bu süreçte, yağ yakıcı özelliklere sahip olan besinler öne çıkıyor. Diyetisyenler ise kilo vermek isteyenler için etkili ve sağlıklı atıştırmalık önerileri sunuyor. İşte bu öneriler arasında kolesterole de iyi gelen bir besin bulunuyor. İşte Türklerin beyaz altını olarak adlandırılan yiyecek...
Giriş: 22.07.2024 09:10
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