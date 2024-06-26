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Tıkanan damarları açıyor! Kolesterolü sıfırlayan besin...

Sağlıklı bir yaşam için vücudun ihtiyaç duyduğu unsurlar arasında yer alan sağlıklı yağlar, kolesterol seviyelerini dengede tutarak kalp sağlığını korumada kritik bir rol oynar. Özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerinin yüksek olması, damar tıkanıklıklarına ve kalp hastalıklarına neden olabilir. Ancak doğru beslenme alışkanlıklarıyla LDL kolesterolünü düşürmek mümkündür. İşte tıkalı damarları açan besin...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 17:23
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Tıkanan damarları açıyor! Kolesterolü sıfırlayan besin...

Kötü kolesterol, bilimsel adıyla LDL kolesterol, kan dolaşımında taşınan bir lipoprotein türüdür. Bu durum, arterlerin daralmasına veya tıkanmasına yol açarak, kalp krizi veya inme gibi ciddi kalp ve damar hastalıklarının riskini artırabilir.

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Tıkanan damarları açıyor! Kolesterolü sıfırlayan besin...

Ancak bazı besinlerle bu sorunun önüne geçmek mümkündür. İşte kolesterole iyi gelen yiyecekler...

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Tıkanan damarları açıyor! Kolesterolü sıfırlayan besin...

YULAF

Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolü azaltmak için yulaf ezmesi, hem çözünmeyen hem de çözünür lifleri içerir.

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Tıkanan damarları açıyor! Kolesterolü sıfırlayan besin...

Cleveland Clinic tarafından yapılan bir araştırmaya göre, günde bir buçuk bardak pişmiş yulaf tüketmek, kolesterol seviyesini %5 ila 8 oranında düşürebilir.

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Tıkanan damarları açıyor! Kolesterolü sıfırlayan besin...

Beyaz leblebi ise hem lezzetiyle hem de içerdiği besin öğeleriyle sağlıklı bir diyetin vazgeçilmez bir parçasıdır.

İşte beyaz leblebinin çeşitli faydaları:

1. Yüksek Protein İçeriği: Beyaz leblebi, bitkisel protein açısından zengindir. Protein, vücutta hücre onarıcısı, kas yapıcı ve enerji sağlayıcı olarak önemli bir rol oynar. Özellikle vejetaryenler için önemli bir protein kaynağıdır.

2. Düşük Yağ ve Kalori İçeriği: Sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için ideal olan beyaz leblebi, düşük yağ ve kalori içerir. Bu özellik, kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme açısından önemlidir.