26 Haziran 2024, Çarşamba
Tıkanan damarları açıyor! Kolesterolü sıfırlayan besin...
Sağlıklı bir yaşam için vücudun ihtiyaç duyduğu unsurlar arasında yer alan sağlıklı yağlar, kolesterol seviyelerini dengede tutarak kalp sağlığını korumada kritik bir rol oynar. Özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyelerinin yüksek olması, damar tıkanıklıklarına ve kalp hastalıklarına neden olabilir. Ancak doğru beslenme alışkanlıklarıyla LDL kolesterolünü düşürmek mümkündür. İşte tıkalı damarları açan besin...
Giriş: 26.06.2024 17:23
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