17 Ağustos 2023, Perşembe
Ter kokusuna kökten çözüm! Evden çıkmadan sürün ve...
Yaz aylarının gelmesiyle ortaya çıkan terleme sorunu, normalin üzerinde seyreden hava sıcakları nedeniyle daha büyük bir problem haline geldi. Deodorant ve roll-on gibi kimyasalların yetersiz kaldığı durumlarda, insanlar doğal yöntemleri araştırmaya başladı. Peki, ter kokusuna ne iyi gelir? Ter kokusu nasıl önlenebilir? İşte, etkili bitkisel çözümler...
Giriş Tarihi: 17.08.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 16:27
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