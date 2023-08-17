Ter kokusuna kökten çözüm! Evden çıkmadan sürün ve...

Yaz aylarının gelmesiyle ortaya çıkan terleme sorunu, normalin üzerinde seyreden hava sıcakları nedeniyle daha büyük bir problem haline geldi. Deodorant ve roll-on gibi kimyasalların yetersiz kaldığı durumlarda, insanlar doğal yöntemleri araştırmaya başladı. Peki, ter kokusuna ne iyi gelir? Ter kokusu nasıl önlenebilir? İşte, etkili bitkisel çözümler...