17 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ter kokusuna kökten çözüm! Evden çıkmadan sürün ve...

Ter kokusuna kökten çözüm! Evden çıkmadan sürün ve...

Yaz aylarının gelmesiyle ortaya çıkan terleme sorunu, normalin üzerinde seyreden hava sıcakları nedeniyle daha büyük bir problem haline geldi. Deodorant ve roll-on gibi kimyasalların yetersiz kaldığı durumlarda, insanlar doğal yöntemleri araştırmaya başladı. Peki, ter kokusuna ne iyi gelir? Ter kokusu nasıl önlenebilir? İşte, etkili bitkisel çözümler...

Giriş Tarihi: 17.08.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 16:27
  • 1
  • 18
Ter kokusuna kökten çözüm! Evden çıkmadan sürün ve...

Ter kokusu, ter bezlerinin ürettiği terin bakteriler tarafından parçalanması sonucu meydana gelir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Ter kokusuna kökten çözüm! Evden çıkmadan sürün ve...

Temizlik, duş alma ve kimyasal ürünler kullanımı gibi temel önlemler önerilirken, doğadan gelen şifalı otların gücüyle ter sorununa kalıcı çözümler bulmak mümkün.

  • 3
  • 18
Ter kokusuna kökten çözüm! Evden çıkmadan sürün ve...

YEŞİL ÇAY: KOKUYA SON VEREN DOĞAL DESTEK

Yeşil çayın içeriğindeki polifenoller, antioksidanlar ve tanenler sayesinde ter kokusuna karşı etkili bir silah haline geliyor.

  • 4
  • 18
Ter kokusuna kökten çözüm! Evden çıkmadan sürün ve...

Bir fincan sıcak suya eklenen yeşil çay, ter kokusunun yoğun olduğu bölgelere uygulandığında kötü kokuları gidermekte etkili oluyor.

  • 5
  • 18
Ter kokusuna kökten çözüm! Evden çıkmadan sürün ve...

ALIÇ ÇAYI: FERAHLIK VE RAHATLIK SAĞLIYOR

Alıç çayı, kalp sağlığına olan faydalarının yanı sıra kötü kokuları giderme özelliğiyle de öne çıkıyor. Hoş ve ferahlatıcı kokusuyla alıç çayı, ter sorununu ortadan kaldırarak rahatlık sağlıyor.