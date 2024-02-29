Tanesi 200 liradan satılıyor! C vitamininde limon ve portakalı sollayan tek meyve...

Tropikal meyveler, gün geçtikçe daha da popüler hale geliyor. Özellikle ülkemizde son yıllarda artan taleple sıkça tüketilen ve sevilen bu meyveler, zengin bir besin içeriğiyle dikkat çekiyor. Her biri farklı vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içerirken, sağlık üzerinde çeşitli olumlu etkiler gösteriyorlar. Bu tropikal lezzetler arasında yer alan karambola veya yıldız meyvesi olarak da bilinen meyve, adeta bir şifa kaynağı! İşte yıldız meyvesinin bilinmeyen faydaları...