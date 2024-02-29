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Haberler Galeri Tanesi 200 liradan satılıyor! C vitamininde limon ve portakalı sollayan tek meyve...

Tanesi 200 liradan satılıyor! C vitamininde limon ve portakalı sollayan tek meyve...

Tropikal meyveler, gün geçtikçe daha da popüler hale geliyor. Özellikle ülkemizde son yıllarda artan taleple sıkça tüketilen ve sevilen bu meyveler, zengin bir besin içeriğiyle dikkat çekiyor. Her biri farklı vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içerirken, sağlık üzerinde çeşitli olumlu etkiler gösteriyorlar. Bu tropikal lezzetler arasında yer alan karambola veya yıldız meyvesi olarak da bilinen meyve, adeta bir şifa kaynağı! İşte yıldız meyvesinin bilinmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:05
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Tanesi 200 liradan satılıyor! C vitamininde limon ve portakalı sollayan tek meyve...

Tropikal bölgelerde yetişen ve kendine özgü tatlarıyla tanınan yıldız meyvesi, sağlık açısından pek çok fayda sunar. Hem tatlı hem de ekşi bir lezzeti olan bu meyve, besleyici özellikleriyle dikkat çeker. İşte yıldız meyvesinin sağlığımız üzerindeki inanılmaz etkileri...

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Tanesi 200 liradan satılıyor! C vitamininde limon ve portakalı sollayan tek meyve...

C VİTAMİNİ DEPOSU: YILDIZ MEYVESİ

Yıldız meyvesi, lif bakımından zengin bir besindir ve sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olarak kabızlık sorununu önler. Ayrıca sindirim sağlığını destekler ve bağırsak içerisindeki boşaltıma yardımcı enzimleri artırır, bu da sindirim sistemini daha verimli hale getirir.

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Tanesi 200 liradan satılıyor! C vitamininde limon ve portakalı sollayan tek meyve...

Antioksidanlar açısından zengin olan yıldız meyvesi, vücudu zararlı serbest radikallere karşı korur ve hücre hasarını önler. C vitamini açısından zengin olan yıldız meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki serbest radikallere karşı koruma sağlar ve cilt sağlığını destekler. Ayrıca vücutta demir emilimini artırarak önemli bir rol oynar.

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Tanesi 200 liradan satılıyor! C vitamininde limon ve portakalı sollayan tek meyve...

Yıldız meyvesi, kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller kemik sağlığını destekler ve kemik yoğunluğunu artırır.

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Tanesi 200 liradan satılıyor! C vitamininde limon ve portakalı sollayan tek meyve...

Lif içeriği ve düşük kalorisi sayesinde yıldız meyvesi, kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Düşük kalorili bir atıştırmalık olarak tüketilebilir ve tokluk hissi sağlayarak aşırı yeme riskini azaltabilir.