Strep A NEDİR, BULAŞICI MI? Strep A Türkiye’de görüldü mü? Strep A belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Strep A tedavisi mümkün mü?

Strep A tıbbi olarak 'A grubu streptokok' olarak da bilinen ve boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri. Pek çok insan bakteriyi farkında olmadan zararsız bir şekilde taşıyabilir. Ancak bu hasta olabilecek diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.