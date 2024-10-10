10 Ekim 2024, Perşembe
Siyah nokta ve komedonları silgi gibi siliyor! Bebek gibi cildin sırrı...
Çoğu insan dış görünüşüne önem verirken, özellikle yüzlerindeki sivilce, leke ve diğer cilt problemlerini gidermeye çalışıyor. Cilt sağlığı için düzenli ve doğru bakım rutinleri uygulandığında, siyah nokta, kapalı komedon ve sivilce gibi problemlerle başa çıkmak mümkün hale geliyor. İşte sağlıklı bir cilde sahip olmak için yapılması gerekenler...
Giriş Tarihi: 10.10.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:17