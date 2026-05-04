ENDONEZYA'DAN SONRA EN ÇOK SİGARA İÇEN ÜLKEYİZ Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, günlük tüketimin kişi başı 17 dal olduğunu bildirdi.

"SİGARA KONUSUNDA EN UCUZ ÜLKELERDEN BİRİYİZ" Sigara konusunda Türkiye'nin şampiyonluğa gittiğini ifade eden Birinci, fiyat politikasına dikkat çekti. En ucuz sigaranın Türkiye'de satıldığını söyleyen Birinci, "Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerden biriyiz. Dünyada 108'inci sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin fiyat artarsa sigara içen yüzde 2,1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da yaklaşık 3,8-4 oranında azalıyor" dedi.

"MASUM DEĞİL" Elektronik sigaranın masum gösterildiğini kaydeden Birinci, "Ne yazık ki elektronik sigara, sigarayı başlamayı 3 kat artırıyor. Onu masumlaştıran, az zararlı gibi kavramlarla onu pazarlayan firmaların bizi nasıl bir tuzağa çektiğini söylemek için özellikle değiniyorum. Elektronik sigaranın satışının yasak olduğu ülkeler var. Normalde bizde de yasal değil ama bulundurmayı yasak hale getirmedik. " dedi.

KİMLİKLE SİGARA DÖNEMİ Mİ? Birinci "Japonya'da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu" diye konuştu.