Sigara kimlikle satılabilir! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi: Planlarımızdan birisi bu
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni yöntemler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, uluslararası uygulamalar da inceleniyor. Japonya'da sigara satın almak isteyen kişilerin 20 yaşını doldurduklarını resmi bir kimlikle kanıtlaması gerekirken Türkiye de benzer bir sisteme geçebilir. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci yaptığı açıklamada Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu" diye konuştu.
Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci Türkiye'de sigara konusunda yeni adımlar atılacağını sinyalini verdi.
MALİYETİ 1028 DOLAR
Kullanıcı sayısı artan sigara konusuna değinen Bakan Yardımcısı Birinci, kişi başı sağlık harcaması 840 dolar olan Türkiye'de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin ise 1028 dolar olduğunu söyledi.
HEM SAĞLIĞA HEM CEBE ZARAR
Tütünde hane halkı harcamasının yılda 15 milyar lirayı bulduğunu belirten Birinci, sigaraya sebepli yangın hasarının 4 milyar lira olduğunun belirlendiğini bildirdi. Birinci, sigara kaynaklı sağlık harcamasının ise 5 milyar dolar olduğunu vurguladı.
İLK DENEME YAŞI 12'NİN ALTINA DÜŞTÜ
Bütün olumsuzluklara rağmen tütün ürünü kullanımının artmaya devam ettiğini belirten Birinci, bakanlık olarak alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını ifade etti. 37 Avrupa ülkesinde yapılan ankette 15-16 yaşındaki öğrencilerin yüzde 55'inin sigaraya ulaştığını, ilk deneme yaşının ise 12 yaşın altına düştüğü bilgisini veren Birinci, kullanımda kız çocuklarının erkeklerle eşit hale geldiğini kaydetti.
ÇOCUKLARIN YÜZDE 44'Ü SİGARA DUMANINA MARUZ KALIYOR
Her yıl 7 milyon kişinin tütün yüzünden öldüğünü, 1,6 milyon kişinin ise pasif etkilendikleri için hayatlarını kaybettiğini anlatan Bakan Yardımcısı Birinci, dünyadaki kanser türlerinin yüzde 25'inin sigaranın sorumlu olduğunu bildirdi. Türkiye'yi akciğer kanserinde birinci yapanın sigara olduğunu vurgulayan Birinci, Türkiye'de her yüz çocuktan 44'ünün sigara dumanına maruz kaldığını belirtti.