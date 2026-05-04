Sigara kimlikle satılabilir! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi: Planlarımızdan birisi bu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni yöntemler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, uluslararası uygulamalar da inceleniyor. Japonya'da sigara satın almak isteyen kişilerin 20 yaşını doldurduklarını resmi bir kimlikle kanıtlaması gerekirken Türkiye de benzer bir sisteme geçebilir. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci yaptığı açıklamada Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci Türkiye'de sigara konusunda yeni adımlar atılacağını sinyalini verdi.

MALİYETİ 1028 DOLAR

Kullanıcı sayısı artan sigara konusuna değinen Bakan Yardımcısı Birinci, kişi başı sağlık harcaması 840 dolar olan Türkiye'de sigara içen bir kişinin sağlık maliyetinin ise 1028 dolar olduğunu söyledi.

HEM SAĞLIĞA HEM CEBE ZARAR

Tütünde hane halkı harcamasının yılda 15 milyar lirayı bulduğunu belirten Birinci, sigaraya sebepli yangın hasarının 4 milyar lira olduğunun belirlendiğini bildirdi. Birinci, sigara kaynaklı sağlık harcamasının ise 5 milyar dolar olduğunu vurguladı.

İLK DENEME YAŞI 12'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Bütün olumsuzluklara rağmen tütün ürünü kullanımının artmaya devam ettiğini belirten Birinci, bakanlık olarak alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını ifade etti. 37 Avrupa ülkesinde yapılan ankette 15-16 yaşındaki öğrencilerin yüzde 55'inin sigaraya ulaştığını, ilk deneme yaşının ise 12 yaşın altına düştüğü bilgisini veren Birinci, kullanımda kız çocuklarının erkeklerle eşit hale geldiğini kaydetti.

ÇOCUKLARIN YÜZDE 44'Ü SİGARA DUMANINA MARUZ KALIYOR

Her yıl 7 milyon kişinin tütün yüzünden öldüğünü, 1,6 milyon kişinin ise pasif etkilendikleri için hayatlarını kaybettiğini anlatan Bakan Yardımcısı Birinci, dünyadaki kanser türlerinin yüzde 25'inin sigaranın sorumlu olduğunu bildirdi. Türkiye'yi akciğer kanserinde birinci yapanın sigara olduğunu vurgulayan Birinci, Türkiye'de her yüz çocuktan 44'ünün sigara dumanına maruz kaldığını belirtti.

ENDONEZYA'DAN SONRA EN ÇOK SİGARA İÇEN ÜLKEYİZ

Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu anlatan Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, günlük tüketimin kişi başı 17 dal olduğunu bildirdi.

"SİGARA KONUSUNDA EN UCUZ ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Sigara konusunda Türkiye'nin şampiyonluğa gittiğini ifade eden Birinci, fiyat politikasına dikkat çekti. En ucuz sigaranın Türkiye'de satıldığını söyleyen Birinci, "Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerden biriyiz. Dünyada 108'inci sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin fiyat artarsa sigara içen yüzde 2,1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da yaklaşık 3,8-4 oranında azalıyor" dedi.

"MASUM DEĞİL"

Elektronik sigaranın masum gösterildiğini kaydeden Birinci, "Ne yazık ki elektronik sigara, sigarayı başlamayı 3 kat artırıyor. Onu masumlaştıran, az zararlı gibi kavramlarla onu pazarlayan firmaların bizi nasıl bir tuzağa çektiğini söylemek için özellikle değiniyorum. Elektronik sigaranın satışının yasak olduğu ülkeler var. Normalde bizde de yasal değil ama bulundurmayı yasak hale getirmedik. " dedi.

KİMLİKLE SİGARA DÖNEMİ Mİ?

Birinci "Japonya'da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu" diye konuştu.

