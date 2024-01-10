10 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sigara içenler dikkat! Düzenli tüketmek damarları tertemiz yapıyor

Sigara içenler dikkat! Düzenli tüketmek damarları tertemiz yapıyor

Sigara, alkol ve yağlı gıdalar vücuda sayısız zarar veriyor. En hayati hasarı ise damarlar görüyor. Kalp rahatsızlıklarının yanında birçok hastalığın temelinde yatan damar tıkanıklığı adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Günümüzde birçok insan damar tıkanıklığıyla mücadele ederken uzmanlar damarları temizleten besinler hakkında tavsiyeler verdi. Peki damarları temizleyen besinler hangileri? İşte damarları tertemiz yapan besinler...

Giriş Tarihi: 10.01.2024 18:30
  • 1
  • 17
Sigara içenler dikkat! Düzenli tüketmek damarları tertemiz yapıyor

Damarları temizleyen besinler hangileridir? sorusunun cevabı uzmanlar tarafından aktarıldı. Kalp rahatsızlığına yol açan damar tıkanıklığıyla daha bilinçli şekilde mücadele edilebilmesi için damarları temizleyen besinler vatandaşlara anlatıldı. Peki damarları temizleyen besinler hangileri?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Sigara içenler dikkat! Düzenli tüketmek damarları tertemiz yapıyor

Damarları temizleyen besinler kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Özellikle günde 1 çay kaşığı tarçının kandaki yağ oranını yüzde 26 oranında azalttığı kaydedilmiştir.

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır. Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı...

  • 3
  • 17
Sigara içenler dikkat! Düzenli tüketmek damarları tertemiz yapıyor

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir.

  • 4
  • 17
Sigara içenler dikkat! Düzenli tüketmek damarları tertemiz yapıyor

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.

  • 5
  • 17
Sigara içenler dikkat! Düzenli tüketmek damarları tertemiz yapıyor

BADEM

E vitamini, çözünebilen lif ve tekli doymamış yağlar açısından oldukça zengin olan badem, içerdiği antioksidanlar sayesinde damarlardaki hasarı engeller.