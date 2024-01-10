Sigara içenler dikkat! Düzenli tüketmek damarları tertemiz yapıyor

Sigara, alkol ve yağlı gıdalar vücuda sayısız zarar veriyor. En hayati hasarı ise damarlar görüyor. Kalp rahatsızlıklarının yanında birçok hastalığın temelinde yatan damar tıkanıklığı adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Günümüzde birçok insan damar tıkanıklığıyla mücadele ederken uzmanlar damarları temizleten besinler hakkında tavsiyeler verdi. Peki damarları temizleyen besinler hangileri? İşte damarları tertemiz yapan besinler...