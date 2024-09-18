18 Eylül 2024, Çarşamba
Şeker hastalığının şifası bu besinlerde! Kan şekerini düzenliyor...
Diyabet, bireylerin vücudunun yeterince insülin üretememesi ya da insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu kan glikoz düzeylerinin yükselmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu durum, diyabetli bireyler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak doğru beslenme alışkanlıkları, diyabet riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor. İşte şeker hastalığına şifa olan besinler...
Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:07