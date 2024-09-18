18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Şeker hastalığının şifası bu besinlerde! Kan şekerini düzenliyor...

Şeker hastalığının şifası bu besinlerde! Kan şekerini düzenliyor...

Diyabet, bireylerin vücudunun yeterince insülin üretememesi ya da insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu kan glikoz düzeylerinin yükselmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu durum, diyabetli bireyler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak doğru beslenme alışkanlıkları, diyabet riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor. İşte şeker hastalığına şifa olan besinler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.09.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:07
Şeker hastalığının şifası bu besinlerde!

Diyabet, vücudun insülin üretiminde veya insüline yanıtında sorunlar yaşadığı bir metabolik hastalıktır.

Şeker hastalığının şifası bu besinlerde!

İki ana türü vardır:

Tip 1 Diyabet: Genellikle çocukluk veya gençlik döneminde başlar. Vücut, bağışıklık sistemi nedeniyle insülin üreten hücreleri yok eder.

Şeker hastalığının şifası bu besinlerde!

Tip 2 Diyabet: Daha yaygındır ve genellikle yetişkinlikte ortaya çıkar. Vücut insüline direnç gösterir ya da yeterince insülin üretemez.

Şeker hastalığının şifası bu besinlerde!

Glisemik indeks (Gİ), yiyeceklerin kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiğini gösterir. Düşük ve orta Gİ değerine sahip besinler, daha yavaş sindirilip emildiği için kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmaz.

Şeker hastalığının şifası bu besinlerde!

İşte sağlıklı kan şekeri seviyelerini korumak isteyenler için önerilen bazı düşük ve orta Gİ'ye sahip besinler:

Tam Tahıllar: Yulaf, kahverengi pirinç, kinoa gibi tam tahıllar, lif içeriği sayesinde kan şekerini dengede tutar.