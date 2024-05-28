Sakızı yutarken 2 kere düşüneceksiniz! Sindirmek yerine vücudunuz bunu yapıyor

Sakız çiğnemeyi sevenler için önemli bir uyarı: Sakızı yutmak, göründüğü kadar masum bir davranış değil. Eğer yakınınızda sakız atacak bir yer bulamazsanız ve onu yutmaya karar verirseniz, beklenmedik tehditlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki sakız yutmak gerçekten ne gibi tehlikeler içerebilir? İşte, sakız yutmanın ardındaki az bilinen riskler…