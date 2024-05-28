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Sakızı yutarken 2 kere düşüneceksiniz! Sindirmek yerine vücudunuz bunu yapıyor

Sakız çiğnemeyi sevenler için önemli bir uyarı: Sakızı yutmak, göründüğü kadar masum bir davranış değil. Eğer yakınınızda sakız atacak bir yer bulamazsanız ve onu yutmaya karar verirseniz, beklenmedik tehditlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki sakız yutmak gerçekten ne gibi tehlikeler içerebilir? İşte, sakız yutmanın ardındaki az bilinen riskler…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 11:44
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Sakızı yutarken 2 kere düşüneceksiniz! Sindirmek yerine vücudunuz bunu yapıyor

Sakız yutmanın sağlığa etkileri üzerine uzmanlar önemli açıklamalarda bulunuyor. Hollywood, Florida'dan gastroenterolog Dr. Ari Lamet, sakız yutmanın neden iyi bir alışkanlık olmadığını açıkladı. Lamet, "Eğer normal bir sindirim sisteminiz varsa ve bağırsak tıkanıklığınız yoksa, ara sıra bir parça sakız yutmak büyük bir sorun oluşturmayabilir. Ancak bu, alışkanlık haline getirilmemelidir," diyor.

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Sakızı yutarken 2 kere düşüneceksiniz! Sindirmek yerine vücudunuz bunu yapıyor

Yedi Yıl Sürdüğü Söylenen Sindirim Efsanesi

Birçok kişinin inandığı, sakızın sindiriminin yedi yıl sürdüğü efsanesine Dr. Lamet açıklık getiriyor: "Sakız aslında hiç sindirilmez ve besin değeri taşımaz, dolayısıyla vücut tarafından bir süre sonra doğal yollarla atılır."

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Sakızı yutarken 2 kere düşüneceksiniz! Sindirmek yerine vücudunuz bunu yapıyor

Sakız Yutmanın Potansiyel Tehlikeleri

Çocuk doktoru Dr. Kerry Frommer Firestein ise, sakızın sindirilemeyen çiğnenebilir kısmının, normalde bir gün içinde bağırsak hareketleriyle atıldığını belirtiyor. Ancak sakız yutmanın bazı durumlarda sağlık için riskler oluşturabileceğini vurguluyor. Özellikle sindirim sistemi ameliyatı geçirenler veya daha önce bağırsak tıkanıklığı yaşayanlar için sakız yutmak daha tehlikeli olabilir.

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Sakızı yutarken 2 kere düşüneceksiniz! Sindirmek yerine vücudunuz bunu yapıyor

Düzenli Sakız Tüketiminin Riskleri

Firestein ayrıca düzenli olarak sakız tüketenlerde ortaya çıkabilecek tehlikelerden bahsediyor. "Sakız, özellikle çeşitli yabancı cisimlerle birlikte yutulduğunda, bağırsak kanalında tıkanmalara yol açabilir," diye ekliyor.

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Sakızı yutarken 2 kere düşüneceksiniz! Sindirmek yerine vücudunuz bunu yapıyor

Sakız Çiğnemenin Diğer Yan Etkileri

Sakız çiğnemenin fazla hava yutmanıza sebep olarak gaz ve şişkinlik yapabileceği belirtiliyor. Ayrıca, uzun süreli sakız çiğneme alışkanlığı çene ağrısı, baş ağrısı ve kulak ağrısına yol açabilecek çene problemlerine neden olabilir.