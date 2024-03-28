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Ramazanda metabolizmayı hızlandıran yöntem! İftar ve sahurda bunları tüketin...

Ramazan ayı, oruç tutanlar için ibadet ve maneviyatın yanı sıra sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü açısından da önemlidir. Sahurda doğru besin tercihleri yaparak kilo alımını önlemek mümkündür. Diyetisyen Merve Sena Nazlı, oruç tutanlar için metabolizmayı hızlandıran önerilerde bulunarak, sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmenin önemine vurgu yaptı. İşte Ramazanda metabolizmayı hızlandıran yöntem...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:15
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Ramazanda metabolizmayı hızlandıran yöntem! İftar ve sahurda bunları tüketin...

Oruç tutmak, sindirim sisteminin dinlenmesine ve vücudun arınmasına yardımcı oluyor. Uzun süreli açlık, vücudun enerjiyi daha verimli kullanmasına ve metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur. Bunun sonucunda, bazal metabolizma hızı azalabilir ve kilo kaybı daha yavaş gerçekleşebilir.

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Ramazanda metabolizmayı hızlandıran yöntem! İftar ve sahurda bunları tüketin...

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Merve Sena Nazlı, oruç tutanlar için metabolizmayı hızlandıran önemli önerilerde bulunarak, Ramazan ayında sağlıklı bir şekilde oruç tutmanın ipuçlarını verdi.

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Ramazanda metabolizmayı hızlandıran yöntem! İftar ve sahurda bunları tüketin...

Merve Sena Nazlı, metabolizmayı hızlandıran önerilerde bulunarak, "Hamur işleri, yağlı-tuzlu yiyecekler kan şekeri dengesini bozup acıkmaları arttırabilir. Sahur ve iftarda yeterli besin alınmadığı zaman metabolizma yavaşlar ve kilo alımı başlar. Ramazan'da yeterli sıvı tüketimine ve protein ağırlıklı beslenmeye dikkat edilmeli" dedi.

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Ramazanda metabolizmayı hızlandıran yöntem! İftar ve sahurda bunları tüketin...

Ramazan ayında iftarda çok fazla yemek ne kadar zararlıysa, tek öğün ile gün boyu oruç tutmanın da o kadar zararlı olduğunu belirten Diyetisyen Merve Sena Nazlı, "Oruç tutarken dengeli ve ölçülü beslenmeye, ayrıca yeterli sıvı almaya da özen gösterilmesi gerekiyor. Sahur ve iftarda yeterli besin alınmadığı için metabolizma da yavaşlıyor ve kilo alımı daha çok artıyor" diye konuştu.

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Ramazanda metabolizmayı hızlandıran yöntem! İftar ve sahurda bunları tüketin...

"SAHURDA PROTEİN İÇERİĞİ ZENGİN BESİNLER TÜKETİLMELİ"

Hamur işleri, yağlı-tuzlu yiyeceklerin kan şekeri dengesini bozup, acıkmaları arttırabileceğini ifade eden Merve Sena Nazlı, "Sahur öğününde hamur işlerinden uzak durulması gerekiyor. Sahur da protein içeriği zengin olan besinler tüketilmeli. Protein içeriği zengin besinler, gün boyu hem daha enerjik olunmasını sağlar hem de metabolizmanın yavaşlamasını engeller. Çok tuzlu olmayan peynir, yumurta, ceviz-badem-fındık, yeşillik, yoğurt, tam tahıllı ekmeklerin yer alacağı hafif kahvaltı öğünleri tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.