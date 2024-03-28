28 Mart 2024, Perşembe
Ramazanda metabolizmayı hızlandıran yöntem! İftar ve sahurda bunları tüketin...
Ramazan ayı, oruç tutanlar için ibadet ve maneviyatın yanı sıra sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü açısından da önemlidir. Sahurda doğru besin tercihleri yaparak kilo alımını önlemek mümkündür. Diyetisyen Merve Sena Nazlı, oruç tutanlar için metabolizmayı hızlandıran önerilerde bulunarak, sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmenin önemine vurgu yaptı. İşte Ramazanda metabolizmayı hızlandıran yöntem...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:15
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