Portakal kabuğunu SAKIN ATMAYIN! Faydaları say say bitmiyor! Ayaklarınızın altına sürün mucizeyi görün… Meğer deva ondaymış…

Kışın en çok tüketilen meyveler arasında başı çeken portakalın bu faydasını duyunca kabuklarını bir daha çöpe atamayacaksınız! Portakal kabuğu meyvenin en yararlı yeridir. Çünkü içinde belirli fitokimyasallar, flavonoidler ve diğer antioksidanlar bakımından zengin olmasının yanında A , B, C vitamini, kalsiyum, bakır ve magnezyum barındırır. O derdin devası portakal kabuğundaymış… İşte portakal kabuğunun şoke eden faydaları…