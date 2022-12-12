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Haberler Galeri Portakal kabuğunu SAKIN ATMAYIN! Faydaları say say bitmiyor! Ayaklarınızın altına sürün mucizeyi görün… Meğer deva ondaymış…

Portakal kabuğunu SAKIN ATMAYIN! Faydaları say say bitmiyor! Ayaklarınızın altına sürün mucizeyi görün… Meğer deva ondaymış…

Kışın en çok tüketilen meyveler arasında başı çeken portakalın bu faydasını duyunca kabuklarını bir daha çöpe atamayacaksınız! Portakal kabuğu meyvenin en yararlı yeridir. Çünkü içinde belirli fitokimyasallar, flavonoidler ve diğer antioksidanlar bakımından zengin olmasının yanında A , B, C vitamini, kalsiyum, bakır ve magnezyum barındırır. O derdin devası portakal kabuğundaymış… İşte portakal kabuğunun şoke eden faydaları…

Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:49
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Portakal kabuğunu SAKIN ATMAYIN! Faydaları say say bitmiyor! Ayaklarınızın altına sürün mucizeyi görün… Meğer deva ondaymış…

Bu haberi okuduktan sonra portakal kabuğunu çöpe attığınız zamanlar için çok üzüleceksiniz! Meğer en şifalı yeri kabuğuymuş!

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Portakal kabuğunu SAKIN ATMAYIN! Faydaları say say bitmiyor! Ayaklarınızın altına sürün mucizeyi görün… Meğer deva ondaymış…

Portakal kabuğunu genellikle çöpe atıyoruz. Fakat en az kendisi kadar şifa kaynağı olan portakal kabuğunun birazdan okuyacağınız faydalarını gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Potakal kabuklarını çöpe atmak tarih oldu! Peki, portakal kabuğunu ayaklarınızın altına koymanın faydası ne? İşte ayrıntılar...

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Portakal kabuğunu SAKIN ATMAYIN! Faydaları say say bitmiyor! Ayaklarınızın altına sürün mucizeyi görün… Meğer deva ondaymış…

AYAK ÇATLAKLARINI UNUTUN

İlk olarak portakal kabuklarını alın. Ardından zeytinyağı ile kaynatın. Bu karışımı ayaklarınızda oluşan çatlaklara sürün.

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Portakal kabuğunu SAKIN ATMAYIN! Faydaları say say bitmiyor! Ayaklarınızın altına sürün mucizeyi görün… Meğer deva ondaymış…

PORTAKAL KABUĞUNUN FAYDALARI

Cilt Sağlığını Korur

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Portakal kabuğunu SAKIN ATMAYIN! Faydaları say say bitmiyor! Ayaklarınızın altına sürün mucizeyi görün… Meğer deva ondaymış…

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