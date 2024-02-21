21 Şubat 2024, Çarşamba
Patatesleri bu meyve ile saklayın! Bakın ne olacak...
Sağlıklı bir yaşam için sebzelerin taze ve doğru koşullarda saklanması büyük önem taşıyor. Patates, kullanım süresi ve saklanma koşulları açısından diğer sebzeler gibi dikkat gerektiren bir besindir. Patateslerin filizlenmesi ise sık karşılaşılan bir durumdur. İşte bu sorunun yaşanmaması için bir yöntem var! İşte daha önce duymadığınız ilginç bilgiler...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:40
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