Patatesleri bu meyve ile saklayın! Bakın ne olacak...

İşte patateslerin nasıl saklanması gerektiği hakkında bazı önemli ipuçları:

🔸Patatesleri muhafaza etmek için en uygun yer serin, kuru ve karanlık bir ortamdır. Oda sıcaklığında veya serin bir yerde, güneş ışığından uzakta saklanmaları önerilir. Ideal saklama sıcaklığı 7-10°C arasındadır.

🔸Patatesleri sakladığınız yerin ışık almayan bir bölgesinde tutun. Çünkü ışık, patateslerde yeşil renklenmeye neden olabilir ve ayrıca filizlenmeyi hızlandırabilir. Ayrıca, patateslerinizi nemli ortamlardan uzak tutun; çünkü nem, çabuk çürümelerine yol açabilir.

🔸Patatesleri plastik torbalarda veya kapalı kaplarda değil, hava alabilen bir torbada veya sepet içinde saklamak daha iyidir. Bu şekilde patateslerin havalandırılması sağlanarak çabuk bozulmaları önlenir.