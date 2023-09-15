Nipah virüsü nedir, tehlikeli mi, Türkiye'de var mı? Hindistan'da görülen Nipah virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?
Hindistan'da Nipah virüsü alarmı, ülkede sağlık yetkilileri ve halk arasında büyük endişe yaratmış durumda. Yarasa ve domuzların taşıdığı bilinen bu virüs, son raporlara göre iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş ve temaslı olduğu belirlenen 706 kişiye test yapılmıştır. İşte Nipah virüsü ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 15.09.2023
14:07
Hindistan'da Nipah virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler, ülkede endişe yaratmış durumda. Kerala eyaletinde iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 9 köyde okullar ve iş yerleri kapatılmış, toplu taşıma seferleri askıya alınmıştır. Nipah virüsü, özellikle yarasa ve domuzlardan insanlara bulaşabilen bir patojen olarak bilinir. İşte detayları...
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NİPAH VİRÜSÜ NEREDE VAR?
Eyalet Başbakanı Pınarayi Vijayan yaptığı açıklamada, test yapılan temaslı sayısının artabileceğini ve karantina merkezleri oluşturulacağını söyledi. Vijayan, ilk vakanın tespit edildiği Kozhikode bölgesinde yaşayanlara 10 gün boyunca toplu alanlara gitmemeleri çağrısında bulundu.
Eyalet Sağlık Bakanı Veena George ise yaptığı açıklamada,
"Enfekte kişilere temas edenleri takip etmeye ve semptomları olan herkesi izole etmeye odaklanıyoruz" dedi.
Nipah virüsü ile ilgili Türkiye'den bir açıklama yapılmadı.
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?
Nipah virüsü, insanlarda ve diğer hayvanlarda yüksek ölüm oranına sahip bir hastalık olan Nipah virüsü enfeksiyonuna neden olan yarasa kaynaklı, zoonotik bir virüstür . Kuzey Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya'da Nipah virüsünün neden olduğu çok sayıda hastalık salgını meydana geldi. Nipah virüsü , hastalık salgınlarına da neden olan Hendra virüsüyle birlikte Henipavirüs cinsine aittir.
NİPAH VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Nipah virüsü Malezya ve Singapur'da ilk kez 1999'da domuz çiftliklerinde çalışanlarda görülmüştü. İnsanlara yarasa veya domuzlardan bulaşarak yayılabilen virüs, doğrudan temas yoluyla ya da gıdaların tüketilmesiyle de bulaşabiliyor.
NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ateş
Baş ağrısı Kas ağrısı (miyalji) Kusma Boğaz ağrısı
Bu semptomları aşağıdakiler de dahil olmak üzere daha ciddi durumlar izleyebilir:
Baş dönmesi
Uyuşukluk Değişmiş bilinç Akut ensefalit Atipik pnömoni Şiddetli solunum sıkıntısı Nöbetler