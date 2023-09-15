Nipah virüsü nedir, tehlikeli mi, Türkiye’de var mı? Hindistan’da görülen Nipah virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır?

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü, insanlarda ve diğer hayvanlarda yüksek ölüm oranına sahip bir hastalık olan Nipah virüsü enfeksiyonuna neden olan yarasa kaynaklı, zoonotik bir virüstür . Kuzey Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya'da Nipah virüsünün neden olduğu çok sayıda hastalık salgını meydana geldi. Nipah virüsü , hastalık salgınlarına da neden olan Hendra virüsüyle birlikte Henipavirüs cinsine aittir.

NİPAH VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Nipah virüsü Malezya ve Singapur'da ilk kez 1999'da domuz çiftliklerinde çalışanlarda görülmüştü. İnsanlara yarasa veya domuzlardan bulaşarak yayılabilen virüs, doğrudan temas yoluyla ya da gıdaların tüketilmesiyle de bulaşabiliyor.