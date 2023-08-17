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Haberler Galeri Mimar Sinan ve İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Adeta kemiklerinize çelik takviyesi yapacak! 

Mimar Sinan ve İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Adeta kemiklerinize çelik takviyesi yapacak! 

Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın geleneksel tıp bilgisiyle önerdikleri deve kuşu yumurtası, günümüzde keşfedilen faydalarıyla büyük bir merak uyandırıyor. Deve kuşu yumurtasının içeriğindeki zengin kalsiyum ve besin maddeleri, sadece kemik sağlığını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda ağız içi yaralarının iyileşmesine ve diş çürüklerinin önlenmesine yardımcı oluyor. Bu doğal mucize, geleneksel tıbbın bilgeliği ile modern bilimin birleştiği nadir örneklerden birini temsil ediyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 11:45
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Mimar Sinan ve İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Adeta kemiklerinize çelik takviyesi yapacak!

Asırlar öncesinden gelen bir öneri, Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın tavsiyesiyle günümüzde yeni bir ilgi odağı haline geliyor: deve kuşu yumurtası. Bu geleneksel besin, modern araştırmalarla birlikte ortaya çıkan faydalarıyla büyük bir merak uyandırıyor. İçeriğindeki yüksek kalsiyum oranı ve zengin besin değerleri sayesinde adeta şifa dağıtıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mimar Sinan ve İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Adeta kemiklerinize çelik takviyesi yapacak!

Yapıtlarıyla yüzyıllardır kendinden söz ettiren Mimar Sinan'ın inşaatlarda kullandığı temel malzeme deve kuşu yumurtasıdır. Öte yandan deve kuşu yumurtası İbn-i Sina'nın da radarındaydı.

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Mimar Sinan ve İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Adeta kemiklerinize çelik takviyesi yapacak!

Çünkü İbn-i Sina güçlü bir kalsiyum kaynağı olan deve kuşu yumurtasının kemik erimesine iyi geldiğini keşfetmişti. Mimar Sinan ve İbn-i Sİna gibi ünlü isimlerin hedefinde olan deve kuşu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

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Mimar Sinan ve İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Adeta kemiklerinize çelik takviyesi yapacak!

DEVE KUŞU YUMURTASININ FAYDALARI NELERDİR?

* Deve kuşu yumurtasının kabuğu eski yüzyılların kadınları tarafından takı yapılan bir malzeme olarak kullanılırdı.

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Mimar Sinan ve İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Adeta kemiklerinize çelik takviyesi yapacak!

* Yumurtanın kabukları aynı zamanda güzellik malzemesi olarak da kullanılırdı. Ciltteki yüzeysel enfeksiyon oranını azaltan deve kuşu yumurta kabukları daha beyaz ve parlak bir cilt sağlardı.