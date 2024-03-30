Mide bulantısını anında geçiriyor! Bulantıyı 5 dakikada kesen çay tarifi...

İşte mide bulantısını hafifletmek ve sağlığı desteklemek için bazı öneriler:

Zencefil Çayı: Zencefil, antiemetik özelliklere sahiptir ve mide bulantısını hafifletebilir. Bir fincan kaynar suya rendelenmiş zencefil ekleyerek günlük bir ritüel haline getirebilirsiniz.

Naneli Çay: Nane, mideyi sakinleştirebilir ve sindirim sistemini rahatlatabilir. Bir bardak naneli çay içmek, mide bulantısını azaltabilir ve rahatlatıcı bir etki sağlayabilir.